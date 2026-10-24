به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مرضیه سی سی پور گفت: بعدازظهر و شب ناپایداری جوی در ارتفاعات و برخی نقاط مرکزی، شرقی و غربی استان پیش بینی می‌شود.

او افزود: آسمان صاف تا کمی ابری در بعدازظهر و شب در ارتفاعات و برخی نقاط مرکزی، شرقی و غربی استان با رشد وگسترش ابر و رگبار باران و رعد و برق، تگرگ، تندباد لحظه‌ای و بروز گرد و غبار و کاهش موقتی کیفیت هوا پیش بینی و توصیه می‌شود تمهیدات لازم انجام شود و از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در بستر رودخانه‌های فصلی خودداری شود.

سی سی پور خاطرنشان کرد: امروز در نواحی شمالی تنگه هرمز، افزایش ابر و وقوع تندباد لحظه‌ای و گرد و غبار و متلاطم شدن موقتی دریا محتمل خواهد بود و توصیه می‌شود تردد شناور‌ها به ویژه سبک و صیادی با احتیاط انجام شود.

او افزود: تداوم ناپایداری‌های عصرگاهی تا پایان هفته در استان مورد انتظار است و از لحاظ دمایی در این مدت نوسان ۱ تا ۲ درجه‌ای دما پیش بینی می‌شود.