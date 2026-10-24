مدیرعامل سد، نیروگاه و شبکه‌های آبیاری مارونِ گفت: زهکش B۶ شبکه شمال مجاور روستای دودانگه شهرستان بهبهان به منظور آمادگی مقابله با خطرات ال نینو لایروبی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد قره باغی هدف از انجام این عملیات را مدیریت بحران و آمادگی با خطرات احتمالی ال نینو توسط این شرکت اعلام کرد.

وی با اشاره به اقدامات پیشگیرانه و آمادگی با خطرات احتمالی ال نینو و همچنین هشدار‌های سازمان هواشناسی درباره احتمال خطر طغیان آب گفت: عملیات لایروبی زهکش‌ها و مسیل‌های تحت پوشش شبکه آبیاری مارون در سطح شهرستان‌های بهبهان، سلطان آباد، جایزان و جولکی توسط واحد تعمیرات و نگهداری این شرکت در حال اجرا است.

قره باغی تصریح کرد: عملیات لایروبی انجام شده در زهکش B۶ شبکه شمال مجاور روستای دودانگه، به طول ۱۵۰۰ متر و به حجم ۸ هزار و ۵۰۰ متر مکعب توسط یک دستگاه بیل بوم بلند انجام شد.