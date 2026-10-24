رئیس انجمن زنان استان اردبیل با تأکید بر ضرورت افزایش آگاهی عمومی درباره ویروس پاپیلومای انسانی (HPV)، گفت: ارتقای آگاهی جامعه، توسعه واکسیناسیون و انجام غربالگری‌های منظم از مهم‌ترین راهکارهای پیشگیری و مقابله با پیامدهای این ویروس است.

توسعه واکسیناسیون و انجام غربالگری‌های منظم راهکار مقابله با ویروس پاپیلومای

توسعه واکسیناسیون و انجام غربالگری‌های منظم راهکار مقابله با ویروس پاپیلومای

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل شبنم جعفری‌زارع رئیس انجمن زنان استان اردبیل در اختتامیه سمینار «از ویروس تا سرطان؛ نگاهی جامع و چندرشته‌ای به HPV»، با اشاره به برگزاری این رویداد علمی در روز‌های ۳۰ مهر و اول آبان در سالن کنفرانس کتابخانه عمومی اردبیل، اظهار کرد: در این سمینار تلاش کردیم طیف گسترده‌ای از جامعه پزشکی، از پزشکان عمومی و دندان‌پزشکان گرفته تا داروسازان و متخصصان رشته‌های مختلف جراحی را گرد هم آوریم تا ابعاد مختلف این بیماری مورد بررسی قرار گیرد.

وی با بیان اینکه HPV علاوه بر جنبه‌های پزشکی و بهداشتی، به مسئله‌ای اجتماعی نیز تبدیل شده است، افزود: آگاهی‌بخشی درباره این ویروس و پیامد‌های ناشی از آن، نیازمند مشارکت گروه‌های مختلف جامعه پزشکی و همکاری میان‌رشته‌ای است.

رئیس انجمن زنان استان اردبیل با اشاره به اهداف جهانی مقابله با HPV، تصریح کرد: بر اساس اهداف مطرح‌شده در این حوزه، باید ۹۰ درصد دختران تا سن ۱۵ سالگی واکسن HPV را دریافت کنند، ۷۰ درصد زنان در سنین باروری تحت غربالگری قرار گیرند و ۹۰ درصد افراد مبتلا نیز برای پیگیری وضعیت بیماری و دریافت مراقبت‌های درمانی به مراکز مربوطه مراجعه کنند.

جعفری‌زارع ادامه داد: تحقق این اهداف مستلزم افزایش آگاهی عمومی، تقویت برنامه‌های پیشگیرانه و تشویق افراد به انجام غربالگری و پیگیری‌های درمانی به‌موقع است.

وی ابراز امیدواری کرد با مشارکت پزشکان، انجمن‌های علمی تخصصی و دانشگاه علوم پزشکی، بتوان گام‌های مؤثری در مسیر ارتقای آگاهی عمومی، پیشگیری از پیامد‌های HPV و بهبود سلامت جامعه برداشت.

در ادامه سیدمحمد جزایری، استاد ویروس‌شناسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، رئیس شبکه تحقیقات بیماری‌های ویروسی ایران و رئیس مرکز تحقیقات ویروس‌شناسی بالینی، در حاشیه سمینار «از ویروس تا سرطان؛ نگاهی جامع و چندرشته‌ای به HPV» در اردبیل اظهار کرد: این همایش به همت انجمن زنان استان اردبیل و با همکاری شبکه تحقیقات بیماری‌های ویروسی ایران و مرکز تحقیقات ویروس‌شناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه بخش عمده همایش‌های مرتبط با ویروس پاپیلومای انسانی (HPV) بر جنبه‌های بالینی بیماری و سازوکار‌های منجر به سرطان تمرکز دارند، افزود: در این سمینار تلاش شده است موضوع از ابعاد گسترده‌تری بررسی شود و پیامد‌های این ویروس بر تحکیم بنیان خانواده نیز مورد توجه قرار گیرد.

رئیس شبکه تحقیقات بیماری‌های ویروسی ایران با اشاره به حضور متخصصان حوزه‌های مختلف در این رویداد علمی بیان کرد: مشارکت پزشکی قانونی و حضور حقوقدانان در پنل‌های تخصصی، از ویژگی‌های متفاوت این همایش است که زمینه بررسی ابعاد حقوقی و اجتماعی موضوع را در کنار مباحث پزشکی فراهم می‌کند.

جزایری ادامه داد: در کنار این رویکرد چندرشته‌ای، مباحث تخصصی و بالینی مرتبط با ویروس HPV نیز در برنامه همایش قرار دارد و بخش قابل توجهی از برنامه‌های روز نخست به موضوعات تخصصی این حوزه اختصاص یافته است.

وی با دعوت از پزشکان، متخصصان و علاقه‌مندان برای حضور در این رویداد علمی گفت: این همایش با رویکردی متفاوت برگزار می‌شود و فرصتی برای تبادل نظر میان متخصصان رشته‌های مختلف درباره ابعاد گوناگون ویروس HPV و بیماری‌های مرتبط با آن فراهم می‌کند.

این استاد ویروس‌شناسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در ارزیابی میزان استقبال از همایش نیز اظهار کرد: در پنلی که حضور داشتم، ظرفیت سالن تقریباً تکمیل بود و استقبال شرکت‌کنندگان را قابل توجه دیدم.

وی با اشاره به ارتباط ۱۱ گروه تخصصی با موضوع این بیماری افزود: با توجه به ظرفیت علمی و تعداد متخصصان استان اردبیل و همچنین امتیاز‌های علمی در نظر گرفته‌شده برای این همایش تقریباً دو روزه، انتظار می‌رود استقبال متخصصان از برنامه‌های آن افزایش یابد.

همچنین در ادامه سمینار، مریم کاشانیان، جراح و متخصص زنان و زایمان و فلوشیپ پریناتولوژی، در حاشیه سمینار «از ویروس تا سرطان؛ نگاهی جامع و چندرشته‌ای به HPV» در اردبیل، بر ضرورت اصلاح باور‌های نادرست و ارتقای آگاهی جامعه درباره این ویروس تأکید کرد.

وی با اشاره به برگزاری این سمینار به همت انجمن زنان استان اردبیل و با همکاری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، شبکه تحقیقات بیماری‌های ویروسی ایران و مرکز تحقیقات ویروس‌شناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران اظهار کرد: هدف از برگزاری این برنامه، تبیین واقعیت‌های علمی درباره HPV و اصلاح برداشت‌ها و اطلاعات نادرستی است که هم در میان مردم و هم در بین برخی فعالان حوزه سلامت وجود دارد.

کاشانیان با بیان اینکه سطح آگاهی عمومی درباره این ویروس همچنان با کاستی‌هایی همراه است، افزود: محتوای ارائه‌شده در ابتدای سمینار نشان داد که در زمینه آموزش صحیح به مردم، با کمبود‌ها و ضعف‌هایی مواجه هستیم و لازم است برای رفع این مشکل، اقدامات جدی‌تری انجام شود.

این متخصص زنان و زایمان با انتقاد از انتشار اطلاعات نادرست در فضای مجازی تصریح کرد: متأسفانه مردم در بسیاری از موارد در معرض آموزش‌های غلط و اطلاعات غیرعلمی قرار دارند و نبود نظارت کافی بر بخشی از این محتواها، زمینه سوءاستفاده‌های مالی و انتشار مطالب گمراه‌کننده را فراهم کرده است.

وی ادامه داد: در چنین شرایطی، نمی‌توان مردم را در برابر حجم گسترده اطلاعات نادرست تنها گذاشت؛ بلکه پزشکان، دانشگاه‌ها، نظام آموزشی و رسانه‌ها مسئولیت دارند با ارائه اطلاعات دقیق و مستند، زمینه افزایش آگاهی جامعه را فراهم کنند.

کاشانیان تاکید کرد: اطلاع‌رسانی صحیح درباره HPV نه‌تنها به اصلاح باور‌های نادرست و کمک به مردم برای اتخاذ تصمیم‌های آگاهانه در زمینه سلامت خود منجر می‌شود، بلکه می‌تواند به پزشکان نیز در ارائه خدمات درمانی صحیح و مبتنی بر شواهد علمی کمک کند.

وی ابراز امیدواری کرد برگزاری چنین نشست‌های علمی و تخصصی بتواند زمینه ارتقای دانش جامعه پزشکی و افزایش آگاهی عمومی درباره HPV را فراهم کرده و گامی مؤثر در مسیر حفظ سلامت جامعه باشد.