مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات خوزستان از بهره‌برداری ۷ سایت ارتباطی جدید در مناطق روستایی استان با هدف گسترش زیرساخت‌های ارتباطی و افزایش دسترسی مردم به خدمات دیجیتال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهدی شه‌نظری پور گفت: با هدف توسعه خدمات ارتباطی در مناطق روستایی با سرمایه گذاری یک هزار و ۵۰ میلیارد ریال ۷ سایت ارتباطی جدید در شهرستان‌های شوش، شوشتر، کرخه و هفتکل راه‌اندازی شد.

وی افزود: این طرح‌ها شامل راه‌اندازی سایت در روستا‌های سیدصبهان شهرستان شوش، شهرک اسکان عشایر و کوله جاز شهرستان شوشتر (با یک سایت مشترک)، زباری یک، جلیعه، چهارگاوه، حباییه شهرستان کرخه و جارو شهرستان هفتکل است.

مدیر کل ارتباطات و فن آوری اطلاعات با بیان اینکه با راه اندازی این سیات‌ها ۱ هزار و ۲۱۴ خانوار با جمعیتی بالغ بر ۵هزار و ۵۷ نفر از خدمات نوین ارتباطی بهره‌مند شدند، ادامه داد: اجرای این طرح‌ها علاوه بر ارتقای دسترسی مردم به خدمات ارتباطی، زمینه استفاده بیشتر از خدمات الکترونیکی، آموزشی، اقتصادی و اجتماعی را در مناطق روستایی فراهم می‌کند.