به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس زندان شهرضا گفت: این خیر نیک‌اندیش با اقدامی ارزشمند، تصمیم گرفت شادی مناسبت خانوادگی خود را با دو خانواده زندانی تقسیم کند و با کمک مالی خود، شرایط آزادی دو نفر از محکومان مالی از بند را در شهرضا فراهم کرد.

مجید ابراهیمی‌پور افزود: اختصاص هدیه تولد همسر به آزادی زندانیان، اقدامی ارزشمند و ماندگار است که آثار معنوی و اجتماعی آن فراتر از یک هدیه معمولی بوده و شادی و امید را به زندگی دو خانواده بازمی‌گرداند.

وی با اشاره به ظرفیت کمک‌های مردمی در آزادی زندانیان جرائم غیرعمد ادامه داد: خیران نیک‌اندیش می‌توانند با واریز کمک‌های خود به صندوق ستاد مردمی دیه استان اصفهان، در مسیر آزادی زندانیان نیازمند گام بردارند.