مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی قم از انجام ۶۰ درصد کشت پاییزه استان به روش مکانیزه خبر داد و گفت: در سال زراعی جدید، ۲۵ هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی قم به کشت گندم، جو و کلزا اختصاص می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، سید محمد سعادتی، مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی قم، با اشاره به آمادگی ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز کشاورزان برای کشت پاییزه گفت: دستگاه‌های کارنده و ماشین‌آلات کاشت در استان آماده فعالیت هستند و کشاورزان با استفاده از تجربه و تجهیزات موجود، عملیات کشت را با سرعت بیشتری انجام می‌دهند.

وی با بیان اینکه استفاده از تجهیزات جدید در میان کشاورزان قمی رو به افزایش است، افزود: سازمان جهاد کشاورزی استان با برگزاری کلاس‌های ترویجی، حضور کارشناسان در مزارع، توزیع دفترچه‌های فنی و پخش برنامه‌های تخصصی از شبکه برکت، برای ارتقای دانش و مهارت بهره‌برداران تلاش می‌کند.

سعادتی با تأکید بر پایش مستمر کشت پاییزه اظهار کرد: این اقدامات در چارچوب الگوی کشت و با هدف افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی، بهبود تولید محصولات راهبردی و تأمین امنیت غذایی انجام می‌شود.

وی سطح کشت پاییزه استان در سال زراعی جدید را ۲۵ هزار و ۵۰۰ هکتار اعلام کرد و گفت: از این میزان، پنج هزار هکتار به گندم، ۱۸ هزار و ۵۰۰ هکتار به جو و دو هزار هکتار به کلزا اختصاص دارد.

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی قم افزود: در کشت این محصولات از ارقام باکیفیت، پربازده و متناسب با شرایط آب‌وهوایی استان استفاده می‌شود و نهاده‌های مورد نیاز کشاورزان از جمله بذر، کود و سموم نیز آماده شده است.

به گفته وی، کشت جو بیشتر در مناطق قمرود و قنوات، کشت گندم عمدتاً در حومه شهر قم و شهرستان جعفرآباد و کشت کلزا نیز بیشتر در شهرستان جعفرآباد انجام می‌شود.

بخش کشاورزی حدود ۶ درصد از ارزش افزوده استان قم را به خود اختصاص داده و حدود ۵۰ هزار نفر به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم در بخش‌های مختلف آن فعالیت می‌کنند. میزان تولید سالانه محصولات زراعی، باغی، دامی، شیلاتی و گلخانه‌ای استان نیز بیش از ۸۵۰ هزار تن است.