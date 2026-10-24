تیم فوتسال گیتی‌پسند در هفته نهم لیگ برتر در شهرآورد اصفهان مقابل پالایش نفت به تساوی دست یافت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ دیدار تیم‌های گیتی‌پسند و پالایش نفت اصفهان در چارچوب هفته نهم لیگ برتر شامگاه جمعه یکم آبان در سالن پیروزی اصفهان برگزار شد.

گیتی‌پسند که در پایان هفته هشتم با کسب ۱۵ امتیاز در جایگاه چهارم قرار داشت، به مصاف تیم پالایش رفت که با اختلاف ۲ امتیازی در رده هفتم قرار داشت.

بازی را پالایش بهتر آغاز کرد و گل اول را به ثمر رساند، در ادامه گیتی‌پسند گل تساوی را وارد دروازه پالایش کرد؛ پالایشی‌ها در آخرین ثانیه‌های این نیمه یک بار دیگر دروازه گیتی‌پسند را باز کردند تا با پیروزی به رختکن بروند.

در شروع نیمه دوم این باز هم پالایش بود که خودی نشان داد و اختلاف را به ۲ گل رساند؛ نبرد جذاب نمایندگان اصفهان با کامبک گیتی‌پسند جذاب‌تر هم شد، در نهایت یک گل دیگر از پالایش نفت نتیجه نهایی تساوی ۴ بر ۴ را روی تابلوی نتایج ثبت کرد.

گل‌های تیم گیتی پسند را سعید احمدعباسی، علی اکرمی و مسعود یوسف به ثمر رساندند و بلال اسماعیلی، بهنام فکور و سپهر صفری گل‌های تیم پالایش نفت را در دروازه حریف نشاندند.

محمد کشاورز، سرمربی تیم فوتسال گیتی‌پسند گفت: بازی در نیمه اول برای من دلچسپ نبود، صادقانه بگویم راحت گل می‌خوریم، پالایش نفت تیم بسیار خوبی است، اما از ۳، ۴ موقعیت در نیمه دوم، ۲ گل زدند.

مهرداد جابری، سرمربی تیم فوتسال پالایش‌نفت نیز پس از این دیدار گفت: دو سال است که شاهد شهرآورد زیبایی هستیم؛ بازی جذابی بود، گیتی‌پسند چرخش توپ خوبی داشت و در زمان‌هایی بهتر بود.