به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل صنعت، معدن و تجارت خوزستان گفت: ما در استان خوزستان به دنبال فراتر رفتن از تولیدات اولیه هستیم؛ تمرکز اصلی ما بر ایجاد ساختار‌های تولیدی است که بتوانند زنجیره ارزش مواد غذایی را از مرحله برداشت و تأمین تا فرآوری نهایی و بسته‌بندی به طور یکپارچه مدیریت کنند. تکمیل این زنجیره، یعنی ایجاد پیوستگی میان تأمین‌کنندگان مواد اولیه، واحد‌های فرآوری و بازار‌های مصرف، که این امر منجر به افزایش بهره‌وری، کاهش ضایعات و در نهایت تضمین خودکفایی در تولید مواد غذایی می‌شود.

مهرام روانبخش ا اشاره به نقش این طرح در تقویت تولید داخلی افزود: این طرح با تمرکز بر ایجاد پیوند میان بخش‌های مختلف تولید، به دنبال تکمیل زنجیره غذایی است تا از این طریق، پایداری تولید و کیفیت محصولات ارتقا یابد. این رویکرد نه تنها باعث کاهش هزینه‌های تولید در میان‌مدت می‌شود، بلکه با ایجاد ۴۵۰ فرصت شغلی، موتور محرک اقتصادی منطقه خواهد بود.

وی همچنین از فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران دعوت کرد تا جهت آشنایی با فرصت‌های سرمایه‌گذاری و مشاهده توانمندی‌های موجود در استان، به سایت رسمی اداره کل صنایع، معدن و تجارت خوزستان به نشانی https://khzco.ir مراجعه نمایند.

در ادامه این مراسم، حجت الاسلام سید محمد سادات ابراهیمی، نماینده شهرستان‌های شوشتر و گتوند، با اشاره به ضرورت توسعه صنعتی در این مناطق، از پیگیری‌های مستمر و حمایت‌های مدیرکل صمت خوزستان در جهت تسهیل فرآیند‌های صنعتی و حمایت از سرمایه‌گذاران قدردانی کرد.

وی تأکید نمود که همکاری نزدیک میان نمایندگان مجلس و مدیریت صنایع، مسیر ورود سرمایه‌های بزرگ و ایجاد تحول در ساختار اقتصادی منطقه را هموار کرده است.