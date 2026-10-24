به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد: ثبت نام آزمون دکتری سال ۱۴۰۶ دانشگاه‌ها و موسسه‌های آموزش عالی از فردا سوم آبان شروع می‌شود و این مهلت تا نهم آبان ادامه دارد.

آزمون دکتری تخصصی دانشگاه‌ها و موسسه‌های آموزش عالی سال ۱۴۰۶ دانشگاه‌ها و موسسه‌های آموزش عالی جمعه ۱۶ بهمن برگزار می‌شود.

پذیرش دانشجوی دکتری سال ۱۴۰۶ بر اساس قانون «سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی مجلس شورای اسلامی» و همچنین آیین‌نامه اجرایی مربوطه و مصوبات «شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی» و مطابق شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای ثبت‌نام پذیرش آزمون مذکور که در زمان ثبت‌نام توسط سازمان سنجش آموزش کشور منتشر می‌شود، صورت خواهد گرفت.