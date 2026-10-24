به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان با بیان اینکه سرشماری عمومی نفوس و مسکن از امروز به دستور دکتر پزشکیان رئیس جمهور همزمان با سراسر کشور در گیلان هم آغاز شده است گفت: امسال این سرشماری به صورت «ثبتی مبنا» با بهره گیری از سامانه‌های الکترونیکی اجرا می‌شود.

علیرضا نورانی با بیان اینکه آمار‌های ثبتی مبنا از دقت بسیار بالایی برخوردار هستند افزود: به دلیل دقت بسیار بالا تصمیم براین شد که نهمین دوره سرشماری هم به صورت ثبتی مبنا انجام شود و براساس آن ۷۵ درصد سرشماری با استفاده از بانک‌های آمار اطلاعاتی و ۲۵ درصد به صورت میدانی انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه براساس بررسی انجام شده در کشور اطلاعات ۹۰ تا ۹۳ درصد جامعه از قبل در بانک‌های اطلاعاتی محرز شده است گفت: برای بقیه خانوار‌ها که اطلاعاتشان ناقص است پیامک ارسال می‌شود و سرپرستان خانوار باید با مراجعه به سامانه دولت من اطلاعات خود را کامل کنند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان گفت: در بخش آمارگیری هم ۱۰۵ آمارگیر به درب منازل مردم مراجعه کرده و اطلاعات مربوط به مهاجرت، نرخ بیکاری و اشتغال و ... را ثبت می‌کنند.

علیرضا نورانی گفت: ۱۸ دستگاه اجرایی در این سرشماری همکاری دارند که در راس آنها فرمانداری‌ها هستند.

سرشماری عمومی نفوس ومسکن تا ۳۰ آبان ماه ادامه دارد.