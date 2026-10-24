با اجرای طرح تشدید نظارتی بر اصناف چهار واحد صنفی متخلف مهر و موم و برای ۱۸ واحد هم اخطار صادر شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان کاشان گفت: در راستای اجرای طرح تشدید نظارت بر اصناف، مأموران اداره نظارت بر اماکن عمومی شهرستان کاشان از ۶۷ واحد صنفی بازدید کردند.

سرهنگ حسین اردلانی افزود: در این بازدیدها، چهار واحد صنفی متخلف به دلیل رعایت نکردن قوانین و مقررات مهر و موم و برای ۱۸ واحد صنفی دیگر نیز اخطاریه صادر شد.

وی با اشاره به اهمیت نظارت مستمر بر فعالیت واحد‌های صنفی ادامه داد: هدف از اجرای این طرح، صیانت از حقوق شهروندان و ایجاد نظم و انضباط در بازار است.

سرهنگ اردلانی بر تداوم نظارت بر فعالیت واحد‌های صنفی و برخورد قانونی با متخلفان تأکید کرد و از شهروندان خواست:در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی، موضوع را به پلیس اطلاع دهند.