شرکت‌کنندگان در دویست و سی و هفتمین شب از قرارهای شبانه مردم ورامین، با تأکید بر محوریت عدالت و لزوم پاسخ قاطع به توطئه‌های دشمن، بر تداوم حمایت از نظام اسلامی و صیانت از پرچم کشور تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مردم شهرستان ورامین در شب ۲۳۷ از قرارهای شبانه خود، بار دیگر همبستگی ملی و ایمانی خود را در میادین شهر به نمایش گذاشتند.



حاضران در این تجمع مردمی، ضمن تأکید بر محوریت عدالت در جامعه اسلامی، لزوم پاسخ قاطع و سخت به توطئه‌های دشمنان کشور را خواستار شدند. شرکت‌کنندگان در این شب قرار، با اشاره به خون امام شهید انقلاب اسلامی، بر ضرورت تحقق انتقام و صیانت از میراث ایشان تأکید کردند.



مردم ورامین با این حضور گسترده در میادین، پیام دادند که با ایستادگی و همبستگی، پرچم جمهوری اسلامی ایران را همواره در اهتزاز نگه داشته و هرگونه امید دشمن برای تضعیف کشور را به ناامیدی تبدیل خواهند کرد.