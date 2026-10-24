مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان از تحقق ۶۲ درصدی سهمیه اشتغال استان خبر داد و گفت: در سال جاری تاکنون ۱۷ هزار و ۶۷۶ اشتغال جدید محقق شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مجتبی ظفری‌پور مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان گفت: در سال جاری مجموع ۲۶ هزار و ۱۵۹ طرح اشتغال‌زایی جدید در استان مصوب شده که تاکنون ۱۵ هزار و ۸۲۰ مورد آن محقق شده است.

او با اشاره به ابلاغ ۱۶ هزار و ۷۷۴ میلیارد ریال اعتبار به نهاد‌های حمایتی استان افزود: همچنین سهمیه خوزستان در زمینه تسهیلات جزء ۲، معادل ۴.۳ همت است که به دستگاه‌های متولی ابلاغ شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان ادامه داد: روند معرفی طرح‌ها به بانک‌ها و پایش اشتغال ایجاد شده در سامانه رصد با جدیت در حال پیگیری است تا تمامی تعهدات اشتغال‌زایی استان در سال جاری محقق شود.

ظفری پور با اشاره به عملکرد متفاوت دستگاه‌های اجرایی در ثبت آمار اشتغال گفت: برخی دستگاه‌ها مانند آموزش و پرورش، شیلات، شهرک‌های صنعتی، دانشگاه علوم پزشکی اهواز و فناوری اطلاعات و ارتباطات عملکرد بسیار خوبی در ایجاد و ثبت اشتغال داشته‌اند که انتظار داریم مابقی دستگاه‌ها در این زمینه اقدام موثرتری داشته باشند.

او با اشاره به صحت‌سنجی ۹۸ درصدی مشاغل ثبت‌شده در سامانه رصد اشتغال استان، بر ضرورت تسریع در معرفی طرح‌های واجد شرایط به بانک‌ها و نیز رفع موانع پرداخت تسهیلات تاکید کرد.