به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ بنابراعلام روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان اصفهان، در شبانه روز گذشته پنج مورد حادثه در محور‌های جاده‌ای استان گزارش شد که در این حوادث به ۱۱ حادثه دیده امدادرسانی شد که از این تعداد مصدوم سه نفر به بیمارستان منتقل شدند و سه حادثه دیگر هم سرپایی درمانی شدند.

دراین عملیات ها، نیرو‌های امدادی هلال احمر از پایگاه‌های قلعه آقا لنجان، پلیس راه مبارکه و دامنه فریدن شرکت کرده بودند.