رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر با اشاره به ظرفیت دانشگاه‌ها برای حضور فعال‌تر در عرصه ورزش قهرمانی، بر ضرورت توجه بیشتر به تشکیل و تقویت تیم‌های ورزشی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر با انتقاد از پایین بودن میزان مشارکت دانشجویان در فعالیت‌های ورزشی، بر ضرورت برنامه‌ریزی منظم برای توسعه ورزش همگانی در دانشگاه تأکید کرد و گفت: هنوز با وضعیت مطلوب فاصله داریم و نباید به برگزاری نمادین هفته تربیت بدنی اکتفا کنیم.

دکتر عباس سروش در مراسم افتتاحیه هفته تربیت بدنی این دانشگاه با اشاره به اهمیت ورزش در سلامت جسم و روان و ضرورت نهادینه کردن آن در زندگی دانشگاهیان گفت: برگزاری هفته تربیت بدنی سنت خوبی است، اما باید در عمل توجه بیشتری به ورزش داشته باشیم. من هنوز از وضعیت موجود راضی نیستم؛ چراکه در پیمایش‌های میدانی و گفت‌و‌گو‌هایی که با دانشجویان دارم، پاسخ‌های امیدوارکننده‌ای درباره میزان فعالیت ورزشی آنها دریافت نمی‌کنم.

وی با اشاره به بازدید‌های سرزده خود از کلاس‌های درس دانشکده‌های مختلف دانشگاه در هفته‌های ابتدایی سال تحصیلی افزود: در این بازدید‌ها از دانشجویان می‌پرسم چه تعداد از آنها ورزش می‌کنند، اما متأسفانه تعداد کسانی که دست خود را بالا می‌برند، بسیار اندک است. این وضعیت نشان می‌دهد که برای افزایش مشارکت دانشجویان در فعالیت‌های ورزشی باید برنامه‌ریزی جدی‌تری انجام دهیم.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر با بیان اینکه ورزش نباید به‌عنوان فعالیتی لوکس یا حاشیه‌ای در نظر گرفته شود، تصریح کرد: به اعتقاد من، ورزش یکی از ضروری‌ترین فعالیت‌ها در برنامه هفتگی افراد است؛ چراکه اگر سلامت جسم تأمین شود، سایر فعالیت‌ها نیز بهتر پیش می‌روند.

دکتر سروش با تأکید بر ضرورت ارزیابی دقیق میزان استفاده دانشگاهیان از امکانات ورزشی گفت: از مسئولان مربوطه خواسته‌ام آمار ماهانه دانشجویان، استادان و کارکنانی را که از استخر، سالن بدنسازی و سایر امکانات ورزشی دانشگاه استفاده می‌کنند، به‌صورت دقیق ارائه کنند. برای توسعه ورزش باید بدانیم چه تعداد از اعضای دانشگاه ورزش می‌کنند و روند مشارکت آنها چگونه است.

ورزش؛ ضرورتی برای پیشگیری از مشکلات جسمی

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر با اشاره به پیامد‌های کم‌تحرکی در درازمدت، خاطرنشان کرد: با افزایش سن، کم‌تحرکی می‌تواند مشکلات جسمی متعددی ایجاد کند؛ از جمله افزایش وزن و مشکلات مربوط به کمر. بنابراین، توجه به ورزش باید از دوران دانشجویی و در محیط دانشگاه جدی گرفته شود تا فعالیت بدنی به عادتی پایدار در زندگی افراد تبدیل شود.

دکتر سروش گفت: برگزاری مسابقات ورزشی اهمیت زیادی دارد. مسابقه از یک سو جدی است، چون برای برنده شدن باید تلاش کرد، اما از سوی دیگر نباید نتیجه آن را بیش از اندازه جدی گرفت. اگر کسی دوم یا سوم شد، نباید ناراحت شود؛ مهم این است که افراد در فعالیت ورزشی مشارکت کنند و از آن لذت ببرند.

لزوم تقویت فرهنگ ورزش همگانی در دانشگاه

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر با اشاره به تجربه خود از محیط‌های دانشگاهی در خارج از کشور اظهار کرد: واقعیت این است که در فرهنگ برخی کشورها، به‌ویژه در حوزه ورزش همگانی، ورزش جایگاه پررنگ‌تری نسبت به کشور ما دارد.

دکتر سروش با اشاره به افزایش حضور افراد با سنین و شرایط مختلف در مسیر‌های پیاده‌روی و تپه‌ها در روز‌های تعطیل، این روند را امیدوارکننده دانست، اما تأکید کرد که همچنان تا وضعیت مطلوب فاصله وجود دارد.

وی افزود: شروع ورزش ممکن است سخت باشد و افراد در ابتدای راه بهانه‌های مختلفی برای انجام ندادن آن داشته باشند، اما اگر این عادت شکل بگیرد، ادامه دادن آن آسان می‌شود. این موضوع چه درباره ورزش قهرمانی و چه درباره ورزش با هدف حفظ سلامت صدق می‌کند.

ضرورت توسعه تیم‌های ورزشی دانشگاه

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت دانشگاه‌ها برای حضور فعال‌تر در عرصه ورزش قهرمانی، بر ضرورت توجه بیشتر به تشکیل و تقویت تیم‌های ورزشی تأکید کرد.

دکتر سروش با اشاره به حضور ورزشکاران دانشگاهی در رشته‌های مختلف گفت: در برخی رشته‌های انفرادی، از جمله تیراندازی و تکواندو، دانشجویانی داریم که در سطوح ملی فعالیت می‌کنند، و ظرفیت بیشتری برای کار در این حوزه وجود دارد.

وی با اشاره به سابقه ورزشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و خاطره‌ای از نگهداری پیراهن یکی از اعضای تیم والیبال دانشگاه از حدود نیم قرن پیش، گفت: این موضوع نشان‌دهنده پیشینه ورزشی و هویت دانشگاهی ماست و باید برای تقویت این سابقه تلاش کنیم.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر در پایان ابراز امیدواری کرد: برگزاری هفته تربیت بدنی به اقدامی مستمر برای افزایش فعالیت بدنی دانشجویان، استادان و کارکنان تبدیل شود و دانشگاه با تقویت ورزش همگانی و توسعه تیم‌های ورزشی، جایگاه بهتری در این حوزه به دست آورد.

گفتنی است: در این مراسم از مدال آوران هفدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان کشور قدردانی شد.