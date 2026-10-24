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اداره کل هواشناسی استان قم برای امروز، شنبه دوم آبان ۱۴۰۵، آسمانی صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد، غبار محلی و احتمال بارش پراکنده در برخی نقاط استان پیشبینی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، بر اساس پیشبینی اداره کل هواشناسی استان قم، آسمان استان امروز صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در برخی ساعات وزش باد و غبار محلی پیشبینی میشود.
بیشینه دمای هوای شهر قم امروز به ۲۸ درجه و کمینه دما به ۱۲ درجه سانتیگراد میرسد.
سرعت وزش باد در استان بین ۴ تا ۱۰ متر بر ثانیه پیشبینی شده و جهت باد از جنوب شرقی به شمال غربی تغییر میکند.
همچنین در ساعات شب، در برخی نقاط استان وزش باد همراه با گردوخاک و احتمال بارش پراکنده وجود دارد.