اداره کل هواشناسی استان قم برای امروز، شنبه دوم آبان ۱۴۰۵، آسمانی صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد، غبار محلی و احتمال بارش پراکنده در برخی نقاط استان پیش‌بینی کرد.

وزش باد و احتمال بارش پراکنده در قم؛ دمای هوا به ۲۸ درجه می‌رسد

وزش باد و احتمال بارش پراکنده در قم؛ دمای هوا به ۲۸ درجه می‌رسد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، بر اساس پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان قم، آسمان استان امروز صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در برخی ساعات وزش باد و غبار محلی پیش‌بینی می‌شود.

بیشینه دمای هوای شهر قم امروز به ۲۸ درجه و کمینه دما به ۱۲ درجه سانتی‌گراد می‌رسد.

سرعت وزش باد در استان بین ۴ تا ۱۰ متر بر ثانیه پیش‌بینی شده و جهت باد از جنوب شرقی به شمال غربی تغییر می‌کند.

همچنین در ساعات شب، در برخی نقاط استان وزش باد همراه با گردوخاک و احتمال بارش پراکنده وجود دارد.