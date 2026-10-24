به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رامین کیانی افزود: این ۶ واحد شامل چهار نانوایی، یک سوپرمارکت و یک بوفه مدرسه است که به دلیل رعایت نکردن دستورالعمل‌های بهداشتی و بی‌توجهی به اخطار‌های قانونی مهر و موم شدند.

او ادامه داد: نانوایی‌ها به‌دلیل تأمین نان مصرفی شهروندان و بوفه‌های مدارس به‌دلیل ارتباط مستقیم با تغذیه دانش‌آموزان، از جمله مراکزی هستند که رعایت ضوابط بهداشتی در آنها اهمیت ویژه‌ای دارد.

سرپرست مرکز بهداشت شهرستان ایذه همچنین از شهروندان خواست در صورت مشاهده تخلفات بهداشتی، موضوع را از طریق سامانه رسیدگی به شکایت‌های مردمی ۱۹۰ یا واحد بهداشت محیط شهرستان پیگیری و گزارش کنند تا موارد اعلام‌شده بررسی شود.