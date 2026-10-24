به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرلشکر علی عبداللهی، رئیس ستادکل نیرو‌های مسلح و فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا گفت: نیرو‌های مسلح پرافتخار ایران اسلامی با توکل به خداوند متعال توانستند، نیروی دریایی آمریکا را که ترامپ و سران آن کشور، آن را قله اقتدار آمریکا می‌دانند و با آن منطقه و جهان را تهدید می‌کنند ناکارآمد سازند، به گونه‌ای که دیگر قادر به نزدیک شدن به دریا‌های پیرامون خلیج فارس و آب‌های سرزمینی ایران نیستند.

وی گفت: رئیس جمهور آمریکا باید در خواب ببیند که نظامیان و ارتش آنها بار دیگر وارد خلیج فارس شوند. آنها این آرزو را برای همیشه به گور خواهند برد.

عبداللهی با بیان اینکه ما در هیچ شرایطی و در هیچ زمانی اجازه نخواهیم داد شناور‌های نظامی آمریکا وارد خلیج فارس بشوند، افزود: ترامپ بار‌ها ادعا کرده است که تاسیسات هسته‌ای ایران را نابود کرده‌اند، اما همزمان و مکررا اظهار می‌دارند که ایران نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد و این تناقض‌گویی آشکار پایانی ندارد.

رئیس ستادکل نیرو‌های مسلح و فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا خاطر نشان کرد: اگر همه چیز را نابود کرده‌اید، پس تکرار این هذیان‌گویی چه معنایی دارد؟ این سخنان کاملا بی‌معنا، متناقض و پرتکرار برای فریب افکار عمومی جهان و به ویژه مردم آمریکا مصرف دارد.

وی در ادامه با طرح این سوال که چنانچه مطمئن هستید که تمامی امکانات و توانمندی‌های نظامی ایران را از بین برده‌اید، پس چرا ناو‌های زنگ‌زده و شناور‌ها و نیرو‌های نظامی بزدل شما جرئت نزدیک شدن به تنگه هرمز، مرز‌های دریایی و زمینی ایران را ندارند، تاکید کرد: بی‌تردید با عزم راسخ رهبری شجاع و حکیم، اراده مردم مبعوث شده و مقاوم، نیرو‌های مسلح جان‌برکف و مسئولان ایران اسلامی بر این قرار گرفته است تا آمریکا و مولود نامشروع آن رژیم صهیونیستی و ارتش‌های زبون و متجاوز شما را در باتلاقی که با دستان خود ساخته‌اید روز به روز بیشتر غرق کنند.

وی افزود: به یاری خداوند متعال و نصرت الهی، راهبرد ایران قوی این است که هر چه این تقابل طولانی‌تر شود، شما را بیش از گذشته در باتلاق مرگ و زوال فرو ببرند.