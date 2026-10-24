مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی از ثبت ۷۴ میلیارد تومان وقف جدید از آغاز امسال در استان خبر داد و گفت: بیشترین تعداد موقوفات در شهرستان بیرجند ثبت شد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی گفت: از ابتدای سال جاری ۵۸ وقف جدید به ارزش ۷۴ میلیارد تومان در خراسان جنوبی به ثبت رسیده است.

حجت الاسلام بخشی پور گفت: شهرستان بیرجند با ۲۲ وقف به ارزش ۴۴ میلیارد تومان در سال جاری، بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است.

وی گفت: این موقوفات با نیات فعالیت‌های قرآنی و مذهبی، برپایی مراسم عزاداری و اطعام، حمایت از مدارس و حوزه‌های علمیه، ساخت و تأمین هزینه‌های مساجد، کمک به نیازمندان و فقرا، عمران و آبادانی بقاع متبرکه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت به ثبت رسیده است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی افزود: همچنین در این مدت ۱۸ وقف در شهرستان قائنات و ۸ وقف در شهرستان زیرکوه به ثبت رسیده است.

وی وقف سه هکتار زمین کشاورزی به ارزش ۳۰ میلیارد تومان در شهرستان بیرجند را از شاخصترین موقوفات سال جاری عنوان کرد و گفت: این موقوفه با نیت فعالیت‌های جاری فرهنگی، قرآنی، اجتماعی و عمرانی آستان مقدس امامزادگان باقریه بیرجند ثبت شده است.

حجت الاسلام بخشی پور افزود: همچنین وقف پنج واحد تجاری و یک سوئیت در امامزاده زید قاین و سه واحد تجاری در جوار مسجد قبا در شهرستان قائنات را از دیگر موقوفات شاخص امسال عنوان کرد.