شبکه‌های مختلف رادیویی همزمان با ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) ریال با تدارک ویژه‌برنامه‌هایی متنوع، به تبیین ابعاد شخصیتی، سیره زندگی و جایگاه والای آن بانوی بزرگ اسلام می‌پردازند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «شهیده ولایت»، «خانه دوست اینجاست»، «روی موج گفت‌و‌گو»، «روشنا»، «فدکیه یک پژوهش معتبر است»، «به رسم فاطمه»، «در سوگ یاس» و «پیام آفتاب»، از جمله برنامه های است که از شبکه های رادیویی پخش می شوند.

رادیو معارف، تبیین سیره فاطمی

رادیو معارف با تدارک ویژه‌برنامه‌های «شهیده ولایت» و «عطر یاس، شمیم نرجس»، به تبیین ابعاد شخصیتی، سیره و جایگاه والای حضرت زهرا (س) و پیوند معرفتی ایشان با حضرت مهدی (عج) می‌پردازد.

ویژه‌برنامه «شهیده ولایت» به تهیه‌کنندگی محمدعلی حسینیان، با محوریت شخصیت و جایگاه حضرت فاطمه زهرا (س)، فرصتی برای بازخوانی ابعاد معرفتی و سیره آن بانوی بزرگ اسلام فراهم می‌کند.

همچنین مجموعه «عطر یاس، شمیم نرجس» در قالب ۳۰ قسمت ۱۰ دقیقه‌ای، از شنبه دوم آبان، هر شب ساعت ۲۰:۲۰، پخش می شود.

این برنامه به تهیه‌کنندگی منیره موسوی، با تمرکز بر شباهت‌های حضرت زهرا (س) و حضرت مهدی (عج)، به بررسی پیوند‌های معنوی و معرفتی میان این دو شخصیت بزرگ و تبیین جایگاه حضرت زهرا (س) در فرهنگ انتظار می‌پردازد.

رادیو ایران، نقش عفاف در تحکیم خانواده

برنامه «خانه دوست اینجاست» به تهیه‌کنندگی سیده زهرا صالحی، با محوریت «حیات طیبه کوثری و نقش عفاف در تحکیم روابط خانوادگی»، ساعت ۱۷:۰۰، پخش می شود.

رادیو گفت‌و‌گو، تبیین آموزه‌های زندگی فاطمی

برنامه «روی موج گفت‌و‌گو» به بررسی ابعاد شخصیتی و سیره زندگی حضرت فاطمه زهرا (س) و تبیین راه‌های الگوگیری از ایشان در زندگی فردی و اجتماعی می‌پردازد.

بازخوانی فضایل اخلاقی، معنوی و رفتاری آن حضرت، تبیین نقش ایشان در پاسداری از ارزش‌های اسلامی و توجه به مسئولیت‌های فردی و اجتماعی، از محور‌های این برنامه گفت‌وگومحور است.

این برنامه می‌کوشد سیره حضرت زهرا (س) را به‌عنوان الگویی ماندگار برای نسل امروز معرفی کند و زمینه آشنایی بیشتر مخاطبان با آموزه‌های ارزشمند زندگی آن بانوی بزرگ اسلام را فراهم آورد. برنامه «روی موج گفت‌و‌گو» هر روز هفته پخش می‌شود.

رادیو اقتصاد، واکاوی ابعاد تاریخی، اجتماعی و اقتصادی سیره فاطمی

رادیو اقتصاد با پخش ویژه‌برنامه «فدکیه یک پژوهش معتبر است» و برنامه صبح‌گاهی «سکه صبح»، به تبیین ابعاد تاریخی، اجتماعی و اقتصادی شخصیت و سیره بانوی بزرگ اسلام می‌پردازد.

الهام مصطفوی، تهیه‌کننده ویژه‌برنامه «فدکیه یک پژوهش معتبر است»، با اشاره به ساختار پژوهش‌محور این برنامه گفت: تلاش شده است ماجرای فدک از منظر‌های تاریخی، فقهی و اجتماعی به‌دقت واکاوی شود.

فرزانه صادقیان، تهیه‌کننده برنامه صبح‌گاهی «سکه صبح» نیز گفت: بخش کارشناسی مذهبی این برنامه به موضوع «سبک زندگی فاطمی از نگاه اقتصادی» اختصاص دارد و در آن، مفاهیمی همچون نظم، قناعت، انفاق و عدالت اقتصادی در سیره حضرت زهرا (س) برای شنوندگان تبیین می‌شود.

رادیو نمایش، ولایت‌مداری و بصیرت فاطمی

برنامه «روشنا» روز شنبه دوم آبان، از ساعت ۰۷:۳۰ تا ۰۹:۳۰، با موضوع ولایت‌مداری و بصیرت حضرت فاطمه زهرا (س) از رادیو نمایش پخش می‌شود.

این برنامه به تهیه‌کنندگی و آیتم‌سازی طاهره برهانی‌نژاد، نویسندگی شرمینه جمشیدی، گویندگی فاطمه نیرومند و علیرضا تابان و بازیگری علیرضا تابان و شیرین روستایی، به نقش آگاهانه حضرت زهرا (س) در دفاع از ولایت و پاسداری از مسیر امامت می‌پردازد.

رادیو جوان، زندگی به «رسم فاطمه»

برنامه «به رسم فاطمه» با محوریت شناخت سیره زندگی حضرت فاطمه زهرا (س) و بازخوانی آموزه‌های ایشان متناسب با زندگی جوان امروز، از رادیو جوان پخش می‌شود.

این برنامه با رویکرد تبیین راه و رسم زندگی به سبک حضرت زهرا (س)، به این پرسش می‌پردازد که جوان امروز چگونه می‌تواند ارزش‌ها، سیره و آموزه‌های زندگی آن حضرت را متناسب با نیاز‌ها و اقتضائات زندگی معاصر به کار گیرد.

برنامه «به رسم فاطمه» نیز از دوم تا یازدهم آبان‌، هر روز ساعت ۱۲:۳۰، به مدت ۱۵ دقیقه، به تهیه‌کنندگی پانته‌آ پاچنگی پخش می‌شود.

رادیو پیام، بازخوانی سیره عملی حضرت زهرا (س)

ویژه‌برنامه «پیام آفتاب» به تهیه‌کنندگی رضا صفری، با محوریت سیره عملی حضرت زهرا (س) و نقش سازنده زن مسلمان در حیات جمعی و توسعه فرهنگی و اجتماعی پخش می‌شود.

این برنامه با مرور نگاه روشن‌بینانه و عملکرد مدبرانه حضرت زهرا (س)، ایشان را الگویی جامع و ماندگار از حضور سازنده زن در عرصه‌های مختلف حیات جمعی معرفی می‌کند و به تبیین جایگاه زن در جامعه اسلامی می‌پردازد.

تأکید بر نقش کلیدی زنان مسلمان در توسعه فرهنگی و اجتماعی با تکیه بر اصالت، عفت، دانش و تدبیر و بازخوانی این الگو برای تقویت حضور فعال‌تر بانوان در عرصه‌های خدمت‌رسانی و پیشرفت کشور، از دیگر محور‌های این برنامه است.

رادیو ورزش و رادیو ورزش بانوان، «در سوگ یاس»

ویژه‌برنامه «در سوگ یاس» از رادیو ورزش و رادیو ورزش بانوان پخش می‌شود.

این برنامه بخش‌هایی همچون بررسی نقش حجاب و عفاف در ورزش و پیروزی ورزشکاران، گفت‌و‌گو با مادران شهدای ورزشکار یا مفقودالاثر، شرح سوره کوثر و نقش آن در پیروزی ورزشکاران، بررسی تأثیر توسل به ائمه اطهار (ع) در موفقیت ورزشکاران و گفت‌و‌گو با بانوان ورزشکار به نام‌های زهرا و فاطمه یا دارای القاب حضرت زهرا (س) را در بر می‌گیرد.

بررسی حجاب و عفاف در کلام و سیره حضرت فاطمه (س) و الگوپذیری بانوان ورزشکار از ایشان در میادین ورزشی، توجه به مناقب و کرامات آن حضرت، معرفی کتاب‌هایی درباره زندگی ایشان، بهره‌گیری از کلمات قصار حضرت زهرا (س)، تبیین جایگاه ایشان در بیان بزرگان دین و استفاده از ظرفیت کارشناسان و آوا و نوای مذهبی، از دیگر بخش‌های این ویژه‌برنامه است.

رادیو سلامت، تأمل در ویژگی‌های اخلاقی حضرت زهرا (س)

برنامه «حیات طیبه» با طرح پرسش‌هایی درباره شخصیت و ویژگی‌های اخلاقی حضرت فاطمه زهرا (س)، مخاطبان را به تأمل در سیره آن حضرت دعوت می‌کند.

شنبه دوم آبان‌، این پرسش مطرح می‌شود: «اگر بخواهید حضرت فاطمه (س) را فقط با یک کلمه توصیف کنید، چه کلمه‌ای می‌گویید؟»

یک‌شنبه سوم آبان‌، نظر مخاطبان درباره بارزترین ویژگی اخلاقی حضرت فاطمه (س) پرسیده می‌شود و دوشنبه چهارم آبان‌نیز شنوندگان به این پرسش پاسخ می‌دهند: «به نظرتان چه چیزی باعث می‌شود یک انسان، الگوی همه نسل‌ها شود؟»

رادیو صبا؛ تأملی در اخلاق فاطمی

شبکه رادیویی صبا با تدارک دو ویژه‌برنامه «آغوش امن تو» و «به رسم فاطمه»، همراه مخاطبان خود در سوگ بانوی بزرگ اسلام می‌شود.

این دو برنامه با بهره‌گیری از ظرفیت‌های برنامه‌سازی رادیویی، جلوه‌هایی از سیره و شخصیت والای دخت گرامی‌پیامبر اسلام (ص) را روایت می‌کنند و فضایی برای تأمل در ابعاد معنوی و اخلاقی زندگی آن حضرت فراهم می‌آورند.

ویژه‌برنامه «آغوش امن تو» و برنامه «به رسم فاطمه» از پنجشنبه‌شب پخش می‌شوند.

رادیو فرهنگ، ترویج الگوی مادری فاطمی

رادیو فرهنگ جدول پخشی ویژه با بیش از ۲۰ ساعت برنامه‌ریزی تخصصی، ترکیبی، مستند و میدانی تدارک دیده است. نهادینه‌سازی ارزش‌های اخلاقی، ترویج الگوی مادری فاطمی و تحکیم پیوند میان عفاف و حضور مؤثر اجتماعی در فرهنگ عمومی، از محور‌های اصلی این برنامه‌هاست.

این مجموعه با تکیه بر راهبرد‌های کلیدی شبکه، از جمله تعمیق درک عمومی از ضرورت ولایت‌مداری، در قالب بیش از ۱۵ عنوان برنامه شاخص و در بازه‌های زمانی مختلف طراحی شده است.

از جمله برنامه‌های شاخص این مجموعه، برنامه گفتارمحور «دردانه عالم» است که طی ۲۱ روز، هر روز به مدت ۱۰ دقیقه، به تبیین سبک زندگی حضرت زهرا (س) و کاربرد آن در زندگی امروز می‌پردازد.

همچنین برنامه «فاطمه فاطمه است» به مدت ۱۰ روز به خوانش و معرفی آثار مکتوب فاخر درباره سیره و زندگانی آن حضرت اختصاص دارد.

برنامه «نغمه‌ها و سرودها» نیز روز‌های جمعه، ساعت ۱۶:۰۰، با پژوهش مطهره آخوندی، به بررسی قطعات موسیقی و مراثی مربوط به حضرت زهرا (س) می‌پردازد.

رادیو تهران، نگاهی به سیره بانوی بزرگ اسلام

برنامه «باغ فیض» شبکه رادیویی تهران، در شب و روز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، با نگاهی به سیره و جایگاه بانوی بزرگ اسلام و آیین‌های سوگواری ایشان، همراه مخاطبان می‌شود.

این برنامه با اجرای جواد تشکری، از ساعت ۲۰:۳۰ تا ۲۱:۳۰، ضمن بازتاب حال‌وهوای مجالس عزاداری، ارتباط‌هایی با نجف اشرف، کربلای معلی و میادین اصلی تهران برقرار می‌کند تا روایتگر ارادت مردم به خاندان اهل‌بیت (ع) باشد و فضای معنوی فاطمیه را به خانه‌های شنوندگان بیاورد.