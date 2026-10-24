توفان چامپی پس از عبور از نزدیکی تایوان، دست‌کم یک کشته و ۵۲۷ زخمی بر جای گذاشت و موجب اختلال گسترده در حمل‌ونقل و زندگی روزمره و قطعی برق در این جزیره شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از پکن، توفان چامپی پس از عبور از نزدیکی تایوان، دست‌کم یک کشته و ۵۲۷ زخمی بر جای گذاشت و موجب اختلال گسترده در حمل‌ونقل و زندگی روزمره در این جزیره شد.

مقام‌های تایوان اعلام کردند: قربانی این حادثه مردی بود که در نزدیکی جزیره لیوچیو بر اثر امواج دریا به آب کشیده شد. وزش باد‌های شدید و بارندگی سنگین همچنین موجب قطع برق بیش از ۱۶۷ هزار خانوار شد؛ هرچند بخش عمده برق مشترکان بعداً وصل شد.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده در روز شنبه، حدود ۲۴۲ پرواز نیز لغو شد. این در حالی است که در روز جمعه نزدیک به هزار پرواز به علت نزدیک‌شدن توفان لغو شده بود. تعطیلی مدارس و ادارات در بخش‌هایی از تایوان نیز ادامه یافت.

توفان چامپی که پیش‌تر در رده ابر‌توفان قرار داشت، هنگام عبور از نزدیکی تایوان تضعیف شد، اما همچنان با تندباد‌هایی با سرعت حدود ۱۲۶ کیلومتر در ساعت همراه بود. پیش‌بینی‌ها حاکی از حرکت آن به سمت سواحل چین و سپس احتمال نزدیک‌شدن به جنوب ژاپن بود.

تایوان به علت قرارگرفتن در مسیر توفان‌های اقیانوس آرام، به‌طور منظم با بارندگی‌های شدید، سیلاب و رانش زمین مواجه می‌شود. با این حال، آمادگی قبلی، تخلیه مناطق پرخطر و تعطیلی به‌موقع مراکز عمومی می‌تواند میزان تلفات این حوادث را کاهش دهد.