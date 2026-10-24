میدان شهر ری بار دیگر شاهد حضور باشکوه مردم مومنی بود که برای دویست و سی و هفتمین شب متوالی، با تکیه بر ایمان و بصیرت، پرچم مقاومت و صیانت از وطن را برافراشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، روایت ایستادگی مردم ری در قلب شهر، امروز به شب ۲۳۷ رسید؛ قراری که هر شب استوارتر و باشکوه تر از شب‌های گذشته است. مردم ری با این حضور پرشور، نشان دادند که در مسیر دفاع از دین و وطن، هرگز خستگی نمی‌شناسند.

این تجمع شبانه، گواهی بر آمادگی مردمی است که با حضور در میدان و خیابان، پیام صریحی را به دشمن ارسال کردند: ملت ایران برای دفاع از خاک و ناموس خود، بیش از هر زمان دیگری آماده و استوار است.