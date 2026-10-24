به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ تیم ملی والیبال نشسته زنان ایران با حضور فرزانه حیدری ورزشکار هرمزگانی در دیدار پایانی این رقابت‌ها مقابل تیم ملی چین با نتیجه سه بر صفر مغلوب شد تا به مدال نقره دست یابد.

ملی‌پوشان کشورمان در این دیدار، ست‌های مسابقه را با نتایج ۲۵ بر ۲۲، ۲۵ بر ۲۰ و ۲۵ بر ۱۲ به حریف واگذار کردند و در جایگاه دوم رقابت‌ها ایستادند.

حضور فرزانه حیدری، نماینده هرمزگان در ترکیب تیم ملی والیبال نشسته زنان ایران، بیانگر ظرفیت و توانمندی ورزشکاران این استان در عرصه رقابت‌های ملی و بین‌المللی است؛ حضوری ارزشمند که مایه افتخار جامعه ورزش و جوانان هرمزگان به شمار می‌رود.