هفته پیشگیری از مسمومیت‌ها، فرصتی برای افزایش آگاهی عمومی درباره عوامل خطر، ترویج رفتار‌های ایمن و تأکید بر ضرورت اقدام صحیح و به‌موقع در مواجهه با مسمومیت‌هاست؛ حوادثی که با رعایت اصول پیشگیرانه و آموزش همگانی می‌توان از بخش قابل‌توجهی از آنها جلوگیری کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو، در پیامی به مناسبت هفته پیشگیری از مسمومیت‌ها نوشت: حفاظت از سلامت و جان انسان‌ها در برابر مسمومیت‌ها، مستلزم شناخت عوامل خطر، تقویت فرهنگ پیشگیری و آمادگی برای اقدام صحیح و به‌موقع در شرایط اضطراری است.

وی افزود: مسمومیت‌ها ممکن است در محیط خانه، محل کار، طبیعت یا جریان فعالیت‌های روزمره رخ دهند و پیامد‌های آنها، از عوارض گذرا تا آسیب‌های جدی و تهدیدکننده حیات، متغیر باشد. ازاین‌رو، شناخت منابع خطر و آگاهی از راهکار‌های پیشگیری، بخش مهمی از برنامه‌های حفاظت از سلامت عمومی به شمار می‌رود.

رئیس سازمان غذا و دارو ادامه داد: داروها، مواد شیمیایی خانگی و صنعتی، سموم دفع آفات، مواد مخدر و روان‌گردان، الکل‌های سمی، مواد غذایی آلوده، قارچ‌ها و گیاهان سمی و همچنین گزش جانوران سمی، از جمله عوامل بالقوه ایجاد مسمومیت هستند که هر یک به آگاهی‌رسانی متناسب و رعایت اصول ایمنی نیاز دارند.

پیرصالحی تصریح کرد: بخش قابل‌توجهی از مسمومیت‌ها با اقداماتی مانند نگهداری ایمن دارو‌ها و مواد شیمیایی، استفاده صحیح از سموم، توجه به هشدار‌های ایمنی، خودداری از مصرف خوراکی‌های ناشناخته و آموزش کودکان و خانواده‌ها قابل پیشگیری است. افزایش آگاهی درباره نشانه‌های خطر و شیوه صحیح برخورد با حوادث نیز می‌تواند در کاهش عوارض و پیامد‌های مسمومیت مؤثر باشد.

وی خاطرنشان کرد: سازمان غذا و دارو با بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی خود، از جمله مرکز ملی اطلاع‌رسانی دارو‌ها و سموم، ارتقای آگاهی عمومی، توسعه آموزش‌های پیشگیرانه و تسهیل دسترسی مردم به اطلاعات و مشاوره‌های تخصصی را دنبال می‌کند. با این حال، کاهش موارد مسمومیت نیازمند مشارکت هماهنگ نظام سلامت، مراکز آموزشی، رسانه‌ها، خانواده‌ها و سایر بخش‌های مرتبط است.

رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به شعار امسال هفته پیشگیری از مسمومیت‌ها با عنوان «از شناخت خطر تا اقدام به‌موقع؛ برای پیشگیری از مسمومیت» تأکید کرد: آگاهی زمانی به حفاظت مؤثر از سلامت منجر می‌شود که در رفتار‌های روزمره و نحوه مواجهه با حوادث نیز نمود پیدا کند. در صورت بروز یا احتمال مسمومیت، پرهیز از درمان‌های خودسرانه، دریافت فوری راهنمایی تخصصی و مراجعه به خدمات اورژانسی در شرایط ضروری، اهمیت تعیین‌کننده‌ای دارد.

پیرصالحی در پایان ابراز امیدواری کرد با استمرار آموزش و اطلاع‌رسانی علمی و همکاری همه ارکان جامعه، زمینه کاهش حوادث ناشی از مسمومیت و ارتقای ایمنی و سلامت هم‌وطنان بیش از پیش فراهم شود.