به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ سرهنگ سعید حسنوند رییس پلیس راه خوزستان گفت: طرح مقابله با خودرو‌های حادثه خیز با هدف تامین ایمنی بیشتر و کاهش حوادث جاده‌ای در مسیر‌های پرتردد توسط تیم‌های گشت محسوس و نامحسوس در حال اجرا است.

او افزود: در مهر ماه ۲ هزار خودرو با سرعت غیرمجاز و حادثه ساز در جاده‌های استان توقیف شدند.

سرهنگ حسنوند ادامه داد: در این طرح با استفاده از تجهیزات پیشرفته کنترلی و دوربین‌های ثبت تخلفات، سرعت غیر مجاز و رفتار‌های پرخطر رانندگان به صورت لحظه‌ای رصد می‌شود.

رییس پلیس راه خوزستان به رانندگان توصیه کرد با رعایت کامل مقررات رانندگی به ویژه توجه به سرعت مجاز، رعایت فاصله طولی ایمن و پرهیز از انجام تخلفات حادثه ساز در تامین امنیت خود و دیگران همکاری کنند.