با پایان دور هشتم مذاکرات مستقیم نمایندگان دولت لبنان و رژیم صهیونیستی در آمریکا منابع لبنانی از بی نتیجه بودن آن خبر می‌دهند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ ازبیروت، با پایان دور هشتم مذاکرات مستقیم نمایندگان دولت لبنان و رژیم صهیونیستی در آمریکا منابع لبنانی از بی نتیجه بودن آن خبر می‌دهند. در جلسه دولت لبنان هم مقامات این کشور با سکوت از کنار مذاکرات آمریکا گذشتند.

همچنین تلاش دو حزب مخالف مقاومت برای اتهام زنی و پرونده سازی در موضوع سلاح مقاومت راه به جایی نبرد.