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دانش آموخته دکترای تخصصی مهندسی نساجی دانشگاه آزاد کاشان از رساله خود باعنوان ارزیابی عوامل مؤثر بر نیروی بازگشتپذیری خاب فرش پرزبریده پس از بارگذاری دینامیکی دفاع کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ بنابراعلام روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی کاشان، این پژوهشگر دستگاه آزمایشگاهی برای اندازهگیری مستقیم نیروی بازگشت خاب طراحی کرده و ساخته است که از طریق آن تأثیر ویژگیهای ساختاری فرش و شرایط بارگذاری بر رفتار مکانیکی آن بررسی شده است.
علی عرشی استاد راهنمای این رساله دکترا، با تأکید بر اهمیت کاربردیبودن پژوهشهای دانشگاهی، نقش اینگونه تحقیقات را در ارتقای فناوری و پاسخگویی به نیازهای صنعت فرش ماشینی کشور مهم دانست.
همچنین دکتر منصور دیاری رئیس سرای نوآوری فرش ماشینی دانشگاه آزاد کاشان و استاد راهنمای دوم این رساله تاکید کرد که دستاوردهای این پژوهش میتواند زمینهساز مطالعات تکمیلی در زمینه بهینهسازی مشخصات ساختاری فرش ماشینی، توسعه روشهای آزمایشگاهی و ارتقای فرایندهای کنترل کیفیت در صنعت فرش ماشینی باشد.