به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ بنابراعلام روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی کاشان، این پژوهشگر دستگاه آزمایشگاهی برای اندازه‌گیری مستقیم نیروی بازگشت خاب طراحی کرده و ساخته است که از طریق آن تأثیر ویژگی‌های ساختاری فرش و شرایط بارگذاری بر رفتار مکانیکی آن بررسی شده است.

علی عرشی استاد راهنمای این رساله دکترا، با تأکید بر اهمیت کاربردی‌بودن پژوهش‌های دانشگاهی، نقش این‌گونه تحقیقات را در ارتقای فناوری و پاسخ‌گویی به نیاز‌های صنعت فرش ماشینی کشور مهم دانست.

همچنین دکتر منصور دیاری رئیس سرای نوآوری فرش ماشینی دانشگاه آزاد کاشان و استاد راهنمای دوم این رساله تاکید کرد که دستاورد‌های این پژوهش می‌تواند زمینه‌ساز مطالعات تکمیلی در زمینه بهینه‌سازی مشخصات ساختاری فرش ماشینی، توسعه روش‌های آزمایشگاهی و ارتقای فرایند‌های کنترل کیفیت در صنعت فرش ماشینی باشد.