به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، سازمان هواشناسی کشور با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که امروز و فردا در استان‌های گیلان، مازندران، گلستان، و همچنین مناطقی از اردبیل، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و برخی نواحی زنجان، قزوین، البرز، تهران و شمال سمنان، افزایش ابر، گاهی رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید موقت پیش‌بینی می‌شود.

این سازمان همچنین اعلام کرد در برخی مناطق کرمان، هرمزگان و شرق فارس در ساعات بعدازظهر و اوایل شب، رگبار و رعد و برق، وزش باد شدید موقت و گرد و خاک مورد انتظار است.

بر اساس این گزارش، در نوار شرقی کشور نیز در بعضی از ساعت‌ها احتمال افزایش سرعت وزش باد و خیزش گرد و خاک وجود دارد و خلیج فارس نیز طی امروز و فردا مواج خواهد بود.