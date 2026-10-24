دادستان مرکز خوزستان گفت: ۵۸ نقطه حادثه‌خیز در سطح کلانشهر اهواز وجود دارد که شهرداری و دستگاه‌های مربوطه باید به صورت فوری برای اصلاح آن قدام کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امیر خلفیان دیشب در نشست پیشگیری از تخلفات حادثه‌ساز و پرخطر رانندگی در محل دادسرای مرکز خوزستان اظهار کرد: طبق مصوبه این نشست با خودرو‌های دارای اضافه‌بار و واحد‌های صنعتی عامل ایجاد آنها، برخورد قانونی و سخت‌گیرانه صورت خواهد گرفت.

وی تصریح کرد: سرعت غیرمجاز و نقص روشنایی معابر از جمله مهمترین عوامل وقوع حادثه رانندگی در اهواز است.

دادستان مرکز خوزستان بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی و رسانه‌ای برای نهادینه‌سازی فرهنگ رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی به‌عنوان یک اقدام مکمل و بازدارنده تأکید کرد.

او ادامه داد: در کنار مجازات‌های قانونی، افزایش آگاهی عمومی و آموزش مستمر رانندگان نقش مهمی در پیشگیری از تخلفات حادثه‌ساز ایفا می‌کند.

خلفیان خاطرنشان کرد: رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی باید از طریق آموزش و نهادینه‌سازی فرهنگ رانندگی در کنار مجازات‌های قانونی دنبال شود.

دادستان مرکز خوزستان همچنین پایش مستمر جاده‌های استان و بهره‌گیری از سامانه‌های هوشمند ثبت تخلفات در محدوده‌های شهری و برون‌شهری را از ضروریات پیشگیری از تصادفات برشمرد.

او اظهار داشت: مصوبات این نشست برای دستگاه‌های متولی لازم‌الاجراست و دستگاه‌هایی که از اجرای آن استنکاف ورزند، مشمول اقدامات قانونی و تشکیل پرونده قضایی خواهند شد.

بر اساس اعلام رییس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای شهر اهواز، در هفت منطقه از شهر اصلاح هندسی ترافیک در نظر گرفته شده است، اما بخشی از مشکلات ترافیکی اهواز اجتناب‌ناپذیر هستند و در شرایط فعلی قابل حل نیستند.