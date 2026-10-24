مدیرکل استاندارد خراسان جنوبی از بررسی الزامات فنی و کیفی برای تدوین استانداردهای استانی پودر عناب خشک و زرشک بی‌دانه با هدف حمایت از تولیدکنندگان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل استاندارد خراسان جنوبی گفت: استانداردسازی محصولات بومی استان، گامی مؤثر در ارتقای کیفیت تولید، حمایت از تولیدکنندگان و افزایش اعتماد مصرف‌کنندگان است.

مصطفی بذری افزود: در این راستا کمیسیون تدوین استانداردهای استانی پودر عناب خشک و زرشک بی‌دانه برگزار شد.

به گفته وی ابعاد فنی و تخصصی تدوین استانداردهای استانی این دو محصول بومی مورد بررسی قرار گرفت و دیدگاه‌های کارشناسی درباره الزامات، ویژگی‌ها و شاخص‌های کیفی محصولات مطرح شد.

بذری افزود: این کمیسیون با هدف تعیین چارچوبی مشخص برای ارزیابی کیفیت پودر عناب خشک و زرشک بی‌دانه و فراهم‌کردن زمینه ارتقای کیفیت تولید و عرضه این محصولات تشکیل شد.

به گفته وی تدوین استانداردهای استانی برای محصولات بومی، علاوه بر افزایش اطمینان مصرف‌کنندگان نسبت به کیفیت محصولات، می‌تواند زمینه حمایت از تولیدکنندگان، توسعه فرآوری محصولات کشاورزی و بهره‌گیری مطلوب‌تر از ظرفیت‌های اقتصادی خراسان جنوبی را فراهم کند.