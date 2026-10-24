مردم مومن و با بصیرت شهرستان قرچک برای دویست و سی و هفتمین شب متوالی، در میدان امام خمینی (ره) و خیابان‌های اصلی این شهر تجمع کردند تا آمادگی خود را برای صیانت از نظام و دفاع از کشور اعلام نمایند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، تجمع شبانه مردم قرچک که با هدف حمایت از اسلام و ایران سازماندهی شده است، در دویست و سی و هفتمین شب با حضور گسترده‌ای از اقشار مختلف جامعه برگزار شد.

این حضور مستمر که هر شب با شکوه و استواری بیشتری تکرار می‌شود، پیامی روشن از آمادگی مردم این شهرستان برای صیانت از ارزش‌های انقلاب اسلامی است. شرکت‌کنندگان در این تجمع با حضور در میدان امام خمینی (ره)، بر لزوم ایستادگی در برابر تهدیدات و آمادگی کامل برای دفاع از وطن تأکید کردند.