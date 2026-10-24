وزیر امور خارجه ترکیه پس از نشست وزیران امور خارجه سازوکار‌های R ۴ و R ۴+E ۳ در استانبول، گفت: ما همفکر هستیم که حمله مجدد به ایران، جنگ و درگیری را در منطقه گسترش خواهد داد.

فیدان: حمله به ایران، جنگ و درگیری را در منطقه گسترش خواهد داد

فیدان: حمله به ایران، جنگ و درگیری را در منطقه گسترش خواهد داد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، هاکان فیدان، در نشست خبری پس از اجلاس وزیران امور خارجه ساز و کار‌های R۴ (ترکیه، مصر، پاکستان، عربستان سعودی) و R۴+E۳ (بریتانیا، آلمان، فرانسه) که ایتالیا نیز در آن حضور داشت در استانبول، اظهار کرد: مداخله نظامی در ایران به هیچ وجه یک راه حل نیست. در حال حاضر هیچ کس آن را تأیید نمی‌کند.

او گفت: همه کشور‌های حاضر در میز مذاکره نمی‌خواهند جنگ بیشتر گسترش یابد و آنها طرفدار پایان فوری جنگ و آتش‌بس در خلیج (فارس) و اوکراین هستند؛ و تقریباً به این اجماع رسیده‌ایم که انتخاب گفت‌و‌گو و دیپلماسی مناسب‌ترین مسیر اقدام است. همه کشور‌ها موافقند که دیپلماسی و گفت‌و‌گو تنها راه حل است.

فیدان در مورد بی‌ثباتی در دریای سیاه و باب المندب، بیان کرد: این دو موضوع به طرز باورنکردنی بر نیاز‌های انرژی و غذایی جهان و همچنین رژیم تجارت آزاد تأثیر می‌گذارند.

او تأکید کرد که مهم این است که بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، عربستان سعودی، پاکستان، مصر و ترکیه که همگی دور میز مذاکره هستند، به توافق برسند و پیام یکسانی را به جهان ارسال کنند.

او اظهار داشت: تنگه هرمز باید هر چه سریعتر باز شود. تأثیر منفی آن بر بازار‌ها باید از بین برود.

فیدان در مورد جنگ روسیه و اوکراین خاطرنشان کرد که نظر مشترک همه شرکت‌کنندگان این است که آتش‌بس و توافق صلح مبتنی بر آن باید در اسرع وقت در اوکراین اجرا شود.

او اظهار داشت: همه طرف‌های حاضر در میز مذاکره از صمیم قلب خواهان این امر هستند. درخواست می‌شود که در اسرع وقت اقداماتی برای تضمین امنیت و آزادی دریانوردی در دریای سیاه انجام شود.

وزیر امور خارجه ترکیه گفت: یا جنگ باید متوقف شود؛ اگر نمی‌شود، طرفین باید در مورد انرژی و غلات استثنا قائل شوند.