به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر مهران احمدی بلوطکی با اشاره به اینکه این سانحه رانندگی ساعت ۱۷:۵۷ روز جمعه، اول آبان‌ماه، در کیلومتر ۵۰ محور اهواز به خرمشهر بین دو سواری سانتافه و پراید رخ داد افزود: در این حادثه یک زن ۵۷ ساله و یک مرد ۵۹ ساله جان باختند.

وی افزود: در این حادثه یک مرد ۴۰ ساله نیز مصدوم شد که پس از دریافت اقدامات درمانی اولیه توسط کارشناسان اورژانس، به بیمارستان گلستان اهواز منتقل شد.