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مدیر اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: بر اثر تصادف در محور اهواز به خرمشهر دو نفر جان باختند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر مهران احمدی بلوطکی با اشاره به اینکه این سانحه رانندگی ساعت ۱۷:۵۷ روز جمعه، اول آبانماه، در کیلومتر ۵۰ محور اهواز به خرمشهر بین دو سواری سانتافه و پراید رخ داد افزود: در این حادثه یک زن ۵۷ ساله و یک مرد ۵۹ ساله جان باختند.
وی افزود: در این حادثه یک مرد ۴۰ ساله نیز مصدوم شد که پس از دریافت اقدامات درمانی اولیه توسط کارشناسان اورژانس، به بیمارستان گلستان اهواز منتقل شد.