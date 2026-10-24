به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،با حضور رئیس سازمان زندان‌های کشور ساختمان جدید اداره زندان مرکزی تبریز با زیربنای یک‌هزار و ۳۰۰ مترمربع و با هزینه‌ای بالغ بر ۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان با حضور مسئولان به بهره‌برداری رسید.

افتتاح مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای زندانیان تبریز مرکز ثابت آموزش فنی و حرفه‌ای زندانیان زندان مرکزی تبریز نیز در سه طبقه و با مساحت ۳۵۰ مترمربع افتتاح شد. این مرکز در ۹ رشته تخصصی از جمله نصب و تعمیر پکیج، برق ساختمان، تعمیر لوازم خانگی، تعمیر تلفن همراه، جوش آرگون و صنایع استیل زمینه آموزش مهارت‌های فنی و حرفه‌ای به زندانیان را فراهم می‌کند.

نخستین مدرسه کسب‌وکار و کارآفرینی ویژه زندانیان استان نیز با همکاری دانشگاه تبریز، اداره‌کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان و سایر شرکای اجتماعی با اعتباری بیش از سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به بهره‌برداری رسید. این مجموعه با هدف توانمندسازی زندانیان، آموزش مهارت‌های شغلی و کارآفرینی و فراهم کردن زمینه اشتغال و بازگشت موثر آنان به جامعه راه‌اندازی شد.