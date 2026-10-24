به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، مجتمع گردشگری با سرمایه گذاری ۱۵۰ میلیارد تومان در کلیبر احداث شده و دارای بخش‌های اقامتی و پذیرایی است.

با بهره برداری از این مجموعه زمینه اشتغال مستقیم ۱۲ نفر فراهم شده است.

استاندار آذربایجان شرقی در مراسم افتتاح این مجتمع با تاکید بر ظرفیت‌های بالای گردشگری شهرستان کلیبر گفت: مدیریت استان از سرمایه گذاری در این حوزه و اجرای طرح‌های گردشگری با هدف توسعه زیرساخت ها، رونق اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی حمایت می‌کند.