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بخش سیتیاسکن بیمارستان امام خمینی (ره) کلیبر در آذربایجان شرقی با حضور استاندار افتتاح شد. برای راهاندازی این بخش بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، سرمست در مراسم افتتاح بخش سی تی اسکن بیمارستان امام خمینی (ره) کلیبر ضمن قدردانی از تلاشهای پزشکان، پرستاران و کادر درمان بر اهمیت تامین تجهیزات پزشکی در کنار حضور نیروی انسانی متخصص تاکید کرد و گفت: در نظام سلامت، تجهیزات پزشکی اهمیت زیادی دارند اما مهمتر از آنها حضور متخصصان و پزشکان متخصص برای ارائه خدمات مطلوب به شهروندان است.
وی همچنین با توجه به ضرورت توسعه زیرساختهای درمانی منطقه به مدیر کل سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی ماموریت داد موضوع تامین بخشی از اعتبار مورد نیاز برای تکمیل و توسعه بخش اورژانس این بیمارستان را پیگیری کند.
برای راه اندازی این بخش تشخیصی بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است اقدامی که میتواند به ارتقای خدمات تشخیصی و درمانی در منطقه کمک کند.
بیمارستان امام خمینی (ره) کلیبر به جمعیت شهرستانهای کلیبر و خدا آفرین و ساکنان حدود ۴۰۰ روستای منطقه خدمات درمانی ارائه میدهد و راه اندازی بخش سی تی اسکن آن گامی در راستای تقویت امکانات تشخیصی و تسهیل دسترسی مردم منطقه به خدمات درمانی است.