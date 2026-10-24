به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،سرمست در مراسم افتتاح بخش سی تی اسکن بیمارستان امام خمینی (ره) کلیبر ضمن قدردانی از تلاش‌های پزشکان، پرستاران و کادر درمان بر اهمیت تامین تجهیزات پزشکی در کنار حضور نیروی انسانی متخصص تاکید کرد و گفت: در نظام سلامت، تجهیزات پزشکی اهمیت زیادی دارند اما مهمتر از آنها حضور متخصصان و پزشکان متخصص برای ارائه خدمات مطلوب به شهروندان است.

وی همچنین با توجه به ضرورت توسعه زیرساخت‌های درمانی منطقه به مدیر کل سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی ماموریت داد موضوع تامین بخشی از اعتبار مورد نیاز برای تکمیل و توسعه بخش اورژانس این بیمارستان را پیگیری کند.

برای راه اندازی این بخش تشخیصی بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است اقدامی که می‌تواند به ارتقای خدمات تشخیصی و درمانی در منطقه کمک کند.

بیمارستان امام خمینی (ره) کلیبر به جمعیت شهرستان‌های کلیبر و خدا آفرین و ساکنان حدود ۴۰۰ روستای منطقه خدمات درمانی ارائه می‌دهد و راه اندازی بخش سی تی اسکن آن گامی در راستای تقویت امکانات تشخیصی و تسهیل دسترسی مردم منطقه به خدمات درمانی است.