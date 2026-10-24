فرمانده انتظامی شهرستان جاجرم از دستگیری فردی خبر داد که با عربده‌کشی و فحاشی، موجب ایجاد مزاحمت برای شهروندان و برهم‌زدن نظم عمومی شده بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، ‌سرهنگ "علی طاهری" گفت: در پی وقوع عربده‌کشی و ایجاد مزاحمت برای شهروندان، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران یگان امداد قرار گرفت.

وی با بیان اینکه مأموران در عملیاتی غافلگیرانه، متهم را دستگیر کردند و موتورسیکلت وی نیز به پارکینگ منتقل شد، بر برخورد قاطع پلیس با مخلان نظم و امنیت عمومی تأکید کرد و از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه رفتار هنجارشکنانه و ایجاد مزاحمت برای مردم، موضوع را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.