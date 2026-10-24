به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سیدرضا صدرالحسینی در برنامه گفتگوی ویژه خبری با موضوع «تحولات منطقه؛ روایت‌ها و واقعیت‌ها» به ابهام ها درباره جنگ روانی آمریکا اشاره کرد. متن کامل این خبر به شرح زیر است:





سؤال: سؤال بسیار اساسی و مورد پرسش همه در این ایام با توجه به خبر‌هایی که می‌شنوند؛ این است که آیا جنگی در راه است؟

صدرالحسینی: باید این واقعیت را به خوبی بدانیم و مسئولین مربوط به خوبی این را می‌دانند که دشمن به علت شکستی که در دو جنگ رسمی ۱۲ روزه و ۴۰ روزه و جنگ غیررسمی در ۱۷ روز از ملت ایران شکست خورد، قطعاً و یقیناً اهدافی که دشمن به آن مسأله با شدت هر چه تمام‌تر دنبال می‌کند، به آن نرسیده، بنابراین این واقعیت را باید بدانیم که دشمن از پیامد‌های جنگ مجدد علیه ملت ایران، کاملاً شگفت‌زده خواهد شد و به همین علت تاکنون دست از پا خطا نکرده؛ بنابراین ملت ایران آماده است، نیرو‌های مسلح آمادگی کامل دارند. نوع برخورد مقامات ارشد، چه در حوزه نظامی چه غیرنظامی کاملاً نشان‌دهنده این است که این آمادگی برای این که غفلت‌زدگی به وجود نیاید و درس به یاد ماندنی هم به دشمن داده شود، کاملاً وجود دارد؛ بنابراین نمی‌توانیم این نکته را با صراحت و دقیق بگوییم که جنگ نخواهد شد یا بگوییم خواهد شد؛ اما جمهوری اسلامی به دنبال این است که موضوعی که آمریکایی‌ها تلاش دارند سایه آن را بر سر ملت ایران نگه دارند، به اتمام برسد و در حقیقت شرایطی پدید بیاید که این تهدیدات وجود نداشته باشد. به همین علت بازدارندگی در جمهوری اسلامی امروز به حد کمال خود رسیده است.

سؤال: همه آن‌چه در خبر‌ها می‌شنویم؛ اعم از لفاظی‌هایی که اتفاق می‌افتد یا تغییر و تحولاتی که در آرایش نظامی منطقه در حال رخداد هست یا آن‌چه در سرزمین‌های اشغالی از جانب رژیم صهیونیستی می‌شنویم؛ چه بیانات و سخن‌ها، چه نکات جسته و گریخته‌ای که از خبر‌ها می‌بینیم، به معنی این است که همه اینها قرار است در بازه زمانی در میدان اتفاق بیفتد یا نه بخشی از آنها کار‌های تبلیغاتی و رسانه‌ای در قالب جنگ شناختی دشمن است که با شت و قوت بیشتری در مقایسه با روز‌های گذشته دنبال می‌کند؟

صدرالحسینی: مجدداً این نکته را باید تأکید کنم که دشمن در اهداف خود؛ با بن‌بست ملت ایران رو‌به‌رو شده است. بر این اساس، جنگ جدیدی را علیه ما آغاز کرده که با شدت کم و زیاد در طول ۴۷ سال گذشته هم وجود داشته و آن هم جنگ شناختی است. در این ایام، شدیدترین جنگ شناختی که تاکنون بشر در تاریخ خود توانسته ثبت کند، علیه ملت ایران ایجاد کردند. این جنگ شناختی هم بیشتر بر اساس و تأکید جنگ رسانه‌ای است. البته مسأله افزایش تحریم‌ها؛ به اصطلاح خودشان؛ محاصره دریایی یا در اوهام خودشان؛ محاصره هوایی یا در خیالات خودشان؛ محاصره زمینی، همه اینها را در هم آمیختند و تلاش‌شان بر این است که شرایطی ایجاد کنند که غیرثباتی در اذهان مردم به وجود بیاید.

جنگ، جنگ تاب‌آوری و اراده‌هاست. بر این اساس آنها با امکاناتی که دارند و متأسفانه عده‌ای هم در داخل، تولیدات بیگانگان را به سرعت منتشر می‌کنند که در دلهره، ترس و تشویش افکار عمومی، نقش قابل توجهی دارد؛ بنابراین بن‌بستی که ملت ایران برای دشمن ما؛ آمریکا، رژیم صهیونیستی و قطعاً و یقیناً حمایت‌های بخشی از اروپا ایجاد کردند، آنها را وادار کرده که بیشترین استفاده را از جنگ شناختی با استفاده از رسانه‌های گوناگون کنند. بر این اساس، به نظر می‌آید این اتفاقی که به وجود آمده، نباید تصور کنیم که فقط در داخل ایران است، همین جنگ شناختی علیه مردمی که در سرزمین‌های اشغالی هستند وجود دارد.

در دو هفته گذشته به طور مستمر در آن‌جا صحبت می‌شود که جمهوری اسلامی می‌خواهد با جنگ پیش‌دستانه سرزمین‌های اشغالی را نابود کند. آیا تصور می‌کنیم آنها آرامش دارند؟ آیا تصور می‌کنیم که آنها خواب راحت دارند؟ وضعیت اقتصادی که امروز در آمریکا به وجود آمده؛ آیا تصور می‌کنیم که دیگر می‌توانند به شکل قبل از جنگ جمهوری اسلامی زندگی خود را داشته باشند؟ وضعیتی که امروز در اروپا به وجود آمده و سرایتی که به سرعت در کشور‌های مختلف صورت می‌گیرد با تظاهرات بسیار خشن، بنابراین نباید تصور شود که این اتفاق فقط در داخل ایران می‌افتد؟ یعنی ما با اقدامات مؤثری که در بستن تنگه هرمز و افزایش بازدارندگی در سطوح مختلف اجرا کردیم، آن‌چه که آمریکایی‌ها به ما شلیک کردند در حوزه جنگ شناختی، به خودشان برگشته و این نکته مهمی است که برای همین عرض کردم این واقعیت‌ها را باید به مردم گفت که مردم عزیز، شریف، مقاوم و قهرمان؛ شمایی که در این مملکت پای جمهوری اسلامی ایران عزیز ایستادید، نباید تصور کنید این فشار‌ها فقط بر روی شماست. جنگی را آمریکایی‌ها ایجاد کردند، اتفاقاتی افتاده که امروز سایه ناامنی‌های اقتصادی و امنیتی در سراسر بخش قابل توجهی از اروپا و آمریکا سایه افکنده؛ بنابراین علیرغم نگرانی‌هایی که شما به عنوان شهروند دارید و بنده به عنوان تحلیلگر، نمی‌توانیم در جغرافیای ایران فقط در مورد آن صحبت کنیم. این اتفاقات، نابسامانی‌ها و ناتاب‌آوری‌ها امروز در کشور‌هایی هم که می‌خواستند علیه ملت ما اقدامات بسیار خطرناکی کنند، به وجود آمده است.

سؤال: گواه آن‌چه اشاره کردید؛ اظهار نظر یکی از مقامات آلمان است که فکر می‌کنم وزیرخارجه آلمان یا مقام دیگر آلمانی بود که اشاره می‌کرد شعله تنش در منطقه غرب آسیا یا خاورمیانه به زعم آنها؛ افزایش پیدا کند. نه تنها جمهوری اسلامی ایران و منطقه، بلکه سراسر عرصه بین‌الملل و کشور‌های اروپایی بیش از این تبعات و اثرات آن را دریافت خواهند کرد؟

صدرالحسینی: وزیر امورخارجه آلمان این مطالب را بیان کرده؛ این گوشه‌ای از واقعیت‌هاست. در گفت‌و‌گو‌های داخلی خودشان بین کشور‌های اروپایی، تروئیکای اروپا؛ بین آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها دائماً این موارد صریح‌تر با آمار و ارقام گفت‌و‌گو می‌شود. مثلاً امروز این نکته حائز اهمیت است که وقتی گفته می‌شود بیش از چهل میلیارد دلار هزینه این جنگ غیرقابل پیش‌بینی در آمریکا ایجاد شده، مالیات دهندگان آمریکایی در ارتباط با این مسأله این سؤال را می‌کنند؛ ترامپ تو گفتی آمریکا برای آمریکا و امروز ما بالاترین تورم را احساس می‌کنیم و ترامپ در حال حاضر پایین‌ترین محبوبیت را در طول حداقل ۵۰ سال گذشته دارد. افرادی که دو سال از رئیس‌جمهوری آنها می‌گذرد؛ این نظرسنجی صورت می‌گیرد و ترامپ در پایین‌ترین وضع است. پس این نشان‌دهنده این است که اقداماتی که علیه ملت ایران اجرا شده، خودشان بی نصیب نمانده‌اند. مثال‌هایی خواهم زد که الان وضعیت مردم آمریکا چگونه است.

سؤال: به آمادگی نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران اشاره کردید. دائماً در صحبت‌های دبیر شورای عالی امنیت ملی، مقامات، سرداران در ستاد کل نیرو‌های مسلح و فرماندهان، حتی از جانب مردم این آمادگی‌ها، شگفتانه‌ها و پاسخ‌های محکم و کوبنده‌تر و شدیدتر به جنگ ۴۰ روزه را دائماً می‌بینیم و می‌شنویم و آن‌چه اشاره می‌شود؛ گواه توانمندی‌هایی است که حتی بیش از جنگ ۴۰ روزه کسب کردیم. برویم سراغ یک احتمال؛ اگر جنگ شود، جمهوری اسلامی ایران در جنگ ۴۰ روزه از یک سری توانمندی‌هایش رونمایی و استفاده کرد. با توجه به آن‌چه که اشاره می‌شود؛ شگفتانه‌ها و ابزار‌هایی که در اختیار داریم، توانمندی‌هایی که در این مدت کسب کردیم و البته آمادگی که بیش از جنگ ۴۰ روزه است، جمهوری اسلامی ایران از چه گزینه‌هایی استفاده و چه خواهد کرد؟

صدرالحسینی: عمده پشتوانه نیرو‌های مسلح؛ مردم هستند. کوچکترین تهدید آمریکایی‌ها وقتی افزایش پیدا می‌کند، جمعیت خیابان ما افزایش می‌یابد؛ این نشانه چیست؟ این نشانه این است که مردم آگاهی لازم را برای حمایت از کشور، ملت و انقلاب خودشان دارند. نیرو‌های مسلح وقتی این آمادگی و پشتوانه را می‌بینند، حتماً در حوزه‌های مختلف آمادگی‌های متعددی دارند. از بعد از جنگ ۴۰ روزه تا امروز که پریروز آخرین آن بود که پدافند جمهوری اسلامی یک MQ۹ را انداخت، ببینیم چند تا بوده؟ پدافند جمهوری اسلامی بیش از ۵۰ هواپیمای بدون سرنشین را در این ایام سرنگون کرده، این را با زمان جنگ ۴۰ روزه مقایسه کنید؛ اصلاً قابل قیاس نیست. این یعنی پیشرفت در حوزه پدافند. نکته بعدی؛ موضوع توانمندی، دقت و سرعت بیشتر موشک‌های ماست، در این رابطه اقدامات بسیار مؤثری صورت گرفته که گوشه‌ای از آن را وزیر جدید دفاع در فرمایشات خود فرمودند. در این رابطه سردار سرتیپ سیدمجید موسوی گزارشاتی به مردم دادند.

پریروز ارتش جمهوری اسلامی با حضور امیر حاتمی از پهپاد‌های جدید که انتحاری هستند، رونمایی کرد. این گوشه‌ای از پیشرفت‌های نیرو‌های مسلح ماست؛ بنابراین با توجه به اطلاعاتی که ضرورت دارد نیرو‌های مسلح در اختیار مردم بگذارند و از مسائل محرمانه و سری کشور است که نمی‌توانند این موضوع را بگویند، اما اجازه دهید به عنوان تحلیلگر، مواردی غیر از این را هم بگویم. غیر از حوزه مسائل نظامی، در حوزه مسائل اشراف اطلاعاتی هم پیشرفت‌های خوبی داشتیم و به آمریکایی‌ها این را هم گفتیم. سال‌های سال است می‌دانیم که از گذرگاه‌هایی که در اختیار ما در زیر دریاست، چه چیز‌هایی عبور می‌کند. هیچ‌گاه هم نخواستیم اشاره مستقیم به آن داشته باشیم، اما اگر تهدیدات آمریکا جدی شود، حداقل برای یک سال باید مردم منطقه با اینترنت بین‌المللی خداحافظی کنند. موضوع هوش مصنوعی به هاله‌ای از ابهام برخواهد گشت، کشور‌های منطقه حتماً این را باید بدانند بنادر، فرودگاه‌ها و حتی بعضی مناطقی که رهبران آنها در آن‌جا ساکن هستند؛ آرامش و آسایش قبل را نخواهند داشت.

حتماً اگر جنگی علیه جمهوری اسلامی ایران شود، ما قطعاً چشم خودمان را بر آن خطوط قرمز نظامی خواهیم بست و توجه به این مسأله خواهیم داشت که آمریکایی‌ها از نجابت مردم و نیرو‌های مسلح ایران سوء استفاده کردند. قطعاً و یقیناً درس فراموش نشدنی به آنها خواهند داد؛ بنابراین همه این موارد و مواردی که اطلاع ندارم و شاید به شیوه‌های فناورانه، آمریکایی‌ها و سنتکام اطلاع دارد، باعث این مسأله شده که علیرغم این که هر چند هفته یک بار شایعه حمله آمریکایی‌ها یا رژیم صهیونیستی به ملت ایران می‌شود، متوقف می‌شود و این اقدام هم صورت نمی‌گیرد. این نشان‌دهنده این است که آنها از پیامد اقدامات جمهوری اسلامی به شدت نگران هستند و نمی‌دانند چه اتفاقی خواهد افتاد. بر این اساس، ما رزمایش گرم و واقعی اجرا کردیم و آن مناطقی در اردن بود. رهبر شهیدمان نکته‌ای فرمودند گفتند اگر جنگ علیه ما شود، ما جنگ را منطقه‌ای می‌کنیم. بعد از فرایندی، جمهوری اسلامی پیام داد که ما امکان فرامنطقه‌ای کردن جنگ را هم داریم. در اقدامی که در اردن انجام شد؛ تعدادی از هواپیماها، نیرو‌ها و امکانات؛ چه سوخت‌رسان، چه هواپیما‌های با سرنشین، چه بدون سرنشین نشسته در فرودگاه، نابود شد. کاری را اجرا و پیام روشن دادیم. پیام روشن ما این بود که ما جنگ را بردیم تا لبه منطقه‌ای. کسی که می‌تواند با کنترل خود، جنگ را به لبه منطقه‌ای برساند، قطعاً به فرامنطقه هم می‌تواند برساند. علاقه‌مند نیستم، چون ما با بعضی کشور‌ها در حال حاضر ارتباطات دیپلماتیک داریم، نمی‌خواهم نام ببرم، اما این را می‌خواهم با صراحت بگویم؛ کشور‌هایی که در این هفته‌های اخیر میزبان سوخت‌رسان‌ها و هواپیما‌های با و بدون سرنشین آمریکایی بودند، بنادری که میزبان ناوچه‌های آمریکایی در این هفته‌های اخیر بودند، باید کاملاً مراقب باشند، تصور نکنند که در حوزه جغرافیایی منطقه‌ای ما نیستند و نمی‌توانیم به آنها ضربه بزنیم. از آنها درخواست می‌کنم که فاصله خود را با آخرین عملیات ما در اردن تطبیق دهند و متوجه این خواهند شد که توانمندی جمهوری اسلامی چه میزان است.

سؤال: برمی‌گردم به چند روز گذشته؛ رفت و آمد‌های دیپلماتیکی که صورت گرفت؛ هیأت‌هایی از کشور‌های همسایه وارد جمهوری اسلامی ایران شدند، تحلیل‌ها بسیار زیاد شد. خطای خبری بسیار زیادی پررنگ و رفت و برگشتی شد و تحلیل‌های مختلفی ارائه شد که برخی از آنها پاسخی آورده بودند، برخی از آنها جوابی گرفتند و سرانجام ماجرا چه شد؟ این رفت‌و‌آمد‌ها چقدر در ارتباط با جنگ و میانجی‌هایی است که تلاش می‌کنند برای جلوگیری از جنگ مجدد و چقدر در راستای روابطی است که جمهوری اسلامی ایران همیشه با همسایگان خود داشته؟

صدرالحسینی: چتری تحلیلی را تقدیم و بعد مطالب خود را در زیر این چتر عرض می‌کنم. یکی از موهومات و ابهاماتی که آمریکایی‌ها ایجاد کرده بودند؛ انزوای سیاسی جمهوری اسلامی بود. به جز رفت و آمد‌هایی که اشاره کردید، سفر ریاست جمهوری به نیویورک، دیدار‌هایی که در آن‌جا صورت گرفت، گفت‌و‌گو‌های تلفنی در آن‌جا. وزیر امور خارجه مدتی بیشتری حضور داشتند و گفت‌و‌گو‌های بسیار تنگاتنگ و جدی در آنجا صورت گرفت و پس از آن گفتگوی‌های تلفنی دستگاه سیاست خارجی و شخص وزیر خارجه غیر از آن سفر‌هایی که معاونین ایشان به کشور‌های منطقه، معاونین متعدد ایشان به خصوص معاون حقوقی ایشان در کشور‌های مختلف در رفت آمد هستند، ارتباطات گوناگونی که وجود دارد، ارتباطاتی که با سفارت خانه‌های دیگر وجود دارد و در نهایت این سفر‌هایی که حالا به طور رسانه‌ای آمدند و رفتند. سفر جناب آقای دکتر عارف معاون اول ریاست جمهوری به روسیه و دیدار‌هایی که آنجا نخست وزیران و معاونین اولین روسای جمهور صورت گرفت، در حقیقت آن تلاش آمریکایی‌ها و استکبار جهانی را در خصوص جمهوری اسلامی برملا کرد. همه در حال ارتباط، گفت‌و‌گو و صحبت. همین صحبتی که وزیر خارجه آلمان نقل کردید نشانه جایگاه جمهوری اسلامی ایران در نقش آفرینی بین المللی است. اما این را باید بدانیم که ما نه اینکه منزوی نیستیم بلکه بعد از حمله آمریکا به ملت ایران جایگاه جمهوری اسلامی ایران ارتقا کامل پیدا کرده است.

می‌شنوید در گفت‌و‌گو‌ها می‌گویند که ما قدرت اول منطقه هستیم، قدرت چهارم جهانی هستیم بعضی‌ها تصورشان این است که این نکته فقط در حوزه نظامی است گرچه من در یکی از برنامه‌هایی که در خدمت گفتگوی ویژه بودم این را گفتم که ما باید در حوزه مسائل اقتصادی هم تلاش کنیم. این که به آن جایگاه برسیم و آن جایگاه را تثبیت کنیم این چنین نیست که دنیا امروز توانمندی، استقلال و مردم در صحنه ما را نمی‌بیند. مجموعه این موارد و موضوعات هست که میتوانیم بگوییم که قدرت چهارم را ما کسب کردیم و برای بالا رفتن و کسب این قدرت آمریکایی‌ها علاقه‌مند نیستند هزینه کنند و ملت ایران پای این قضیه ایستاده است؛ بنابراین در حوزه روابط خارجی و دیپلماسی هم جمهوری اسلامی علی رقم اینکه امکان تلاش بیشتر وجود دارد و تدابیری که رهبر معظم انقلاب در نامه‌های گوناگون به ویژه برای همسایگان تاکید به همسایگان داشتند کاملا مسیر‌ها را می‌توانند برای ما باز کند. نمی‌خواهم بگویم به انتهای کار در حوزه دیپلماسی رسیدیم، اما انصافا در این رابطه دیپلماسی پا به پای میدان همراه آمده که بخشی از آن را بیان کردم.

سوال: الان که اشاره کردید به عرصه اقتصادی و حتی می‌توانیم بگوییم که جنگ اقتصادی، چون بخشی از تلاش‌های دشمن برای تخریب و نابودن کردن اقتصاد جمهوری اسلامی ایران هست و این در سفره‌های مردم می‌بینیم حاصل تلاش دشمن هست که همه جوره می‌خواهد جمهوری اسلامی ایران را تحت فشار قرار دهد. یک صحنه از اعتراضات فرانسه را دیدم سرقت از فروشگاه‌های فرانسه و میخواهم مقایسه درست یا نادرست انجام دهم. به ذهنم رسید جنگی را در جنگ چهل روزه آغاز کردیم که همه چیز در عرصه اقتصادی کالا بود، مردم مراجعه می‌کردند موضوعات اقتصادی داشت دنبال میشد علی رقم گرانی‌ها و فشار‌هایی که باز به واسطه فشار دشمن به کشور است این خط اقتصادی دارد دنبال میشود. جدا از عرصه نظامی که داریم تلاش‌های بسیار زیادی انجام می‌دهیم به نظرم دفاع اقتصادی هم داریم می‌کنیم. جمهوری اسلامی ایران که بیش از چهل و شش سال چهل هفت سال تحت شدیدترین تحریم‌های ظالمانه دشمن هست دارد سرافرازانه این فشار‌ها را تحمل می‌کند تا به آن قدرت اقتصادی هم دست پیدا کند؟

صدرالحسینی: بله همین طور است و در زمان جنگ این فرصت برای کارآفرینان هم ایجاد شده و البته با توجه به محدودیت‌هایی که هر جنگی به وجود می‌آورد. من، چون الفاظ آن را به کار بردم اینجا باید توضیح دهم بالاخره آمریکایی‌ها با توجه به اینکه بیش از صد برابر جمهوری اسلامی هزینه نظامی دارند، میخواستند در دریا ما را محاصره کنند بر میگردم به صحبت جنابعالی که شما مشاهده میکنید از بعد از اینکه آن‌ها گفتند ایران را در محاصره دریایی قرار میدهیم کاهشی در اجناس مورد نیاز به وجود نیامده، اما طبیعی است که افزایش قیمتی را هم داشته باشیم. تلاش دولت در این رابطه از زمانی که افزایش تهدیدات را داشتیم و هنوز جنگ شروع نشده بود و بعد جنگ شروع شد بر ما تحمیل شد و همچنان در جنگ هستیم انصافا قابل توجه است. البته آنها کار اصلی مقابله با ایران را سپردند به وزارت خزانه داری شان. وزیر خزانه داری آمریکا این مساله را اعلام کرد دوم هفته دیگر ما فروپاشی اقتصاد ایران را داریم شما نگاه می‌کنید اواخر آن دو هفته بانک مرکزی ما اعلام می‌کند که مردم می‌توانند با آن فرایندی که باید طی کند میزان ده هزار دلار مثلا بهش پول بدهند یا هزار دلار دقیق از خاطرم رفت. که بعضی‌ها در داخل کشور این نکته را اشکال گرفتند، اما واقعیت امر این بود که این اقدامی بود در مقابل دشمنان ما که می‌گویند ما میخواهیم شما را به فروپاشی اقتصادی نزدیک کنیم و هیچ امکانی برای تامین دلار شما نخواهید داشت. این صحبت را رئیس کل بانک مرکزی گفت و اقدامش را هم انجام می‌دهد. حتی خبرنگار یکی از رسانه‌ها از ایشان همین یکی دو روز گذشته سوال می‌کند میگوید آقای دکتر همتی شما امکان وضعیت اقتصادی تان در حوزه تامین ارز چه قدر است ایشان به شوخی می‌گوید می‌خواهی بروی به ترامپ بگویی؟ او با خنده می‌گوید میخواهم بدانم چه خبر است؟ ایشان میگوید تا پایان دوران ریاست جمهوری ترامپ و حتی بیشتر ما خزانه مان از ارز به میزان کفایت پیش بینی کردیم. اشکالاتی که در حوزه اقتصاد هست را نمیخواهم خط بطلان رویش بکشم. دشمن ثقل فشارش را روی مساله اقتصادی گذاشته است. گاهی وقت ها عدم توجه بعضی مدیران بعضی اشکالاتی که به وجود می آید و افزایش قیمت و نارضایتی های مردم در حوزه اقتصادی کاملا به جای خودش اما این را باید توجه داشته باشیم که دشمن در این رابطه هم به بن بستی به نام ملت ایران و تلاش دولت مردان رو به رو شده.

بنده به عنوان فردی که بالاجبار رسانه‌های متعدد در داخل و خارج کشور را رصد و مشاهده میکنم باید به توان و ظرفیت و زحمات رسانه‌ها به ویژه رسانه ملی هم توجه کنم. باز این را تاکید می‌کنم اشکالاتی که ممکن است در حدود فرض کنید بیش از پانصد ساعت برنامه رادیویی و تلویزیونی که شاید پنج هزار ساعت باشد شبکه‌های مختلف، رادیو‌ها و ... شاید آن جا هم ممکن است مشکلاتی به وجود بیاید، اما این که در این جنگ شناختی در این جنگ اقتصادی در این جنگ نظامی این چنین رسانه مستحکم ایستاده اصلا قابل تصور برای دشمن نبود چرا؟ چون او تصور می‌کرد با ۲۵۰ رسانه فارسی زبانی که دائما دارد ناامیدی و بی اعتمادی و حالا کلماتی که نمیخواهم به کار ببرم آنها به دنبال آن شرایط برای کشور بودند تصورشان بر این بود که می‌توانند، اما انصافا رسانه‌ها و در راسش رسانه ملی توانست مقاومت بسیار خوبی داشته باشد. چه قدر کمک کرد علیه این جنگ شناختی. به طور مستمر برنامه‌هایی دارد برای باز کردن مچ افرادی که در خارج کشور یا گاهی در داخل کشور ایجاد ناامیدی، یاس و شکست و تیره بودن آینده را می‌کنند و برنامه‌های متعددی که در رابطه با امیدافزایی انجام داد، واقعیت را در اختیار مردم گذاشت. می‌خواهم بگویم باز در اوایل جنگ هم این اضلاع را مورد محاسبه قرار دادم. امروز بعد از گذشت نزدیک به هشت ماه می‌توانیم بگوییم این اضلاع همچنان مستحکم ایستادند و ضلع چهارمش ضلع مردم است که دیگر گل کاشتند و همه این اقدامات در ضل حمایت‌های مردم شریفی است که چه در خیابان چه در غیر خیابان از نظام جمهوری اسلامی حمایت می‌کنند.

سوال: لفاظی‌های دشمن را پیش از جنگ و در ایام جنگ داشتیم. می‌دیدیم که بازار‌های اقتصادی مخصوصا انرژی به آنچه که میگوید واکنش نشان میدهد و هر چه به پایان جنگ و پایان بمباران‌ها نزدیک می‌شدیم و آن جنگ چهل روزه میدیدیم که واکنش‌ها کمتر میشود تا الان که او صحبت می‌کند بازار‌ها هیچ واکنشی نشان نمیدهد، اما شاید برای مردم مورد پرسش باشد که آنچه که می‌گوید انجام میدهد؟ می‌گوید کوه کولنگ را رصد می‌کنیم. می‌گوید توان جمهوری اسلامی ایران را در عرصه نظامی نابود کردیم. می‌گوید توانایی این را داریم که تصاحب کنیم نفت و گاز ایران را آیا این فقط لفاظیست؟

صدرالحسینی: صادقانه به ملت مان میگویم که اگر کوه کولنگ را بمباران کرد به مفهوم پیروزی است؟ خودشان فکر کنند چه کار می‌تواند کند حالا که مشخص شد آن مادر بمب‌ها که مدتی فاز کاملا مصطلحی شد در آمریکا و در داخل کشور هم آمد متوجه شدند که اصلا استفاده از آن امکانپذیر نیست و در جواب هم این آمد که ما منتظر مادر بمب‌ها هستیم تا با پدر موشک‌ها جواب آن را بدهیم. این‌ها کاملا روشن و شفاف است. با این اقدامات آیا به آن اهداف شوم ابتدایی اش براندازی و تجزیه جمهوری اسلامی خواهد رسید؟ اصلا می‌تواند؟ بازار‌ها دیگر پاسخ نمیدهند. میخواهم بگویم از دیروز به این طرف که لفاظی‌های ترامپ هم افزایش پیدا کرده به خصوص در کمپین‌های انتخاباتی و جا‌های مختلفی که صحبت می‌کند در حزب جمهوری خواه لفاظی‌های قابل توجهی می‌کند، اما بازار‌ها کاملا برخلاف آن عمل می‌کنند. صحبت‌های دیروز و امروز او، الان که صحبت می‌کنیم نفت در آستانه ۱۱۷ دلار است. این چه علامتی به ما میدهد در کنار استفاده از مخازن استراتژیک آمریکا که به شدت دارد به آن خط قرمز نزدیک می‌شود و افراد آگاه، استراتژیست‌ها و حتی دولتمردان به این مساله اعلام هشدار می‌کنند که اگر به این میزان ذخایر استراتژیک استفاده شود این خطرناک خواهد بود. او دارد بیش از گذشته آبروی خودش را میبرد و در ارتباط با مسائل سیاسی بعضی جمهوری خواه‌ها خودشان را از ترامپ دارند کنار می‌کشند.

نکته‌ای دیگر بگویم که اگر آمریکایی‌ها به گونه‌ای حرف ما را می‌شنوند به این نکته هم توجه کنند. در طول ۴۸ ساعت اخیر اقداماتی که چین انجام داده در رزمایش دریایی در اقیانوس آرام، آمریکایی‌ها را باید مقداری هوشیار کند. تصورشان این طور نباشد که اگر اقدامی علیه جمهوری اسلامی انجام دادند جنگ فقط در این منطقه خواهد بود. ممکن است آنچیزی که خیلی اهمیت قائل هستند در منطقه شرق آسیا یعنی تایوان اتفاقاتی برایش بیفتد؛ بنابراین آمریکایی‌ها باید این نکته را توجه داشته باشند که جنگ با جمهوری اسلامی تبعات قابل توجه ژئوپولوتیکی برای آنها خواهد داشت نه فقط در حوزه انرژی بلکه در حوزه سرزمینی.

سوال: نکته بسیار مهم، مدیریت هوشمندانه جمهوری اسلامی ایران و تنگه هرمز است. اتفاقی که ما به برکت جنگ چهل روزه می‌توانیم از آن نام ببریم. فعال شدن گزینه تنگه هرمز و مدیریت ایران. آیا هر آن چه دشمن انجام دهد اعم از احتمال آغاز جنگ مجدد و یا خباثت هایش در تنگه هرمز و در مناطق جنوبی ایران منجر به این خواهد شد که این مدیریت از بین برود و یا کم رنگ شود به نفع آمریکا؟

صدرالحسینی: بعد از سالیان طولانی و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به داشته ژئوپولوتیک خودمان یعنی تنگه هرمز، امروز بیش از گذشته پی بردیم. حتما به این تنگه دست نخواهد رفت. حتما آمریکایی‌ها باید بدانند که وضعیت عبور و مرور در تنگه هرمز در مقایسه با جنگی که به ایران تحمیل کردند متفاوت است. این را نباید فراموش کنیم اقداماتی که جمهوری اسلامی در حوزه حقوق دریا‌ها و با همکاری عمان انجام داده و در حال حاضر گذرگاه امنی را برای عبور کشتی‌ها تحت مدیریت و ترتیبات جمهوری اسلامی انجام داده باید کشور‌های دیگر این را محترم بشمارند. آن چه که آمریکایی‌ها با فشار و تهدید، بعضی کشور‌های منطقه یا فرامنطقه را مجبور می‌کنند که از آن منطقه عبور کند ما با مین گذاری، منطقه امن را مشخص کردیم این لطفا دقت شود: ما مین ریزی در جایی نکردیم، گذرگاه را امن کردیم. هر کس از هر جایی رفت هر اتفاقی برایش افتاد به عهده خودش است. چون جنگ است اگر کسی بخواهد ترتیبات جمهوری اسلامی را دور بزند، فریبکاری کند، جی‌پی‌اس را خاموش کند، حتماً آسیب خواهد دید. در طول ۲۴ سال گذشته، چهار فروند شناور آسیب جدی دیدند. در طول هفته گذشته آمار قابل توجه بوده و پیام روشن به آمریکایی‌ها داده شده؛ بنابراین حتماً تنگه هرمز با ترتیبات ملت ایران مدیریت خواهد شد و حتماً آمریکایی‌ها بدانند اگر بخواهند این ترتیبات را به هم بزنند، نه بعد از پایان جنگ، بلکه برای همیشه برای رفت و آمد از این منطقه دچار مشکل جدی خواهند شد.

سؤال: اگر جنگی احتمالی در راه باشد، آیا رژیم صهیونیستی با آمریکایی‌ها همراه خواهد شد؟ آیا تبعات سنگین ادامه شرارت‌های خود را بر جمهوری اسلامی ایران می‌پذیرند؟

صدرالحسینی: این را در دو بخش باید پاسخ دهم. یک نیاز نتانیاهو به جنگ برای تعویق انتخابات. علیرغم این که فرایند آن کاملاً آغاز شده؛ رأی گیری از ساکنان سرزمین‌های اشغالی که خارج از سرزمین اشغالی هستند آغاز شده و پنجم آبان؛ یک روز نیست، در طول یک هفته انتخابات را انجام می‌دهند؛ بنابراین الان دیگر موضوع جنگ به نفع نتانیاهو هم نخواهد بود، گرچه ممکن است این باز هم به عنوان پس‌زمینه ذهن نتانیاهو وجود داشته باشد.

بخش دوم این است که آمریکا در ارتباط با جنگ ایران، تحت تأثیر رژیم صهیونیستی قرار گرفته بود و تمام تلاش نتانیاهو این است که یک بار دیگر ترامپ را تحت فشار قرار دهد. بر این اساس، تصورم این است که رژیم صهیونیستی به تنهایی اصلاً امکان این را ندارد که علیه جمهوری اسلامی اقدام نظامی کند، ممکن است در حوزه ترور، اقداماتی را در بعضی مناطق تحت مجموعه ساحات مقاومت انجام دهد، اما این که بخواهد جنگی علیه ملت ایران راه بیندازد؛ خیر. این امکان را بدون آمریکایی‌ها ندارد و آمریکایی‌ها هم در شرایط کنونی پیامد‌های این جنگ را نمی‌توانند اولاً پیش‌بینی و دوماً تحمل کنند.

آخرین نکته این است که در جنگ احتمالی بعدی که ممکن است آمریکایی‌ها علیه جمهوری اسلامی انجام دهند، حتماً سرزمین‌های اشغالی، هدفی نزدیک برای ماست. اصلاً این چنین نیست که سرزمین‌های اشغالی از سیبل موشک‌های جمهوری اسلامی خارج شده باشند و این را با قاطعیت باید به آنها بگوییم که یادشان باشد آخرین روز جنگ ۱۲ روزه چه بلایی سرشان آمد؟ آن موشک‌هایی که در کمتر از ۲۴ ساعت روز آخر جنگ ۱۲ روزه به سرزمین‌های اشغالی رسید، در جنگ احتمالی بعدی از دقایق اول به سراغ آنها خواهد رفت؛ بنابراین باید این نکته را دقت داشته و متوجه باشند نمی‌توانند خود را از پیامد‌های تحریک ترامپ و آمریکا علیه ملت ایران مستثنی و جدا بدانند.

سؤال: اما دشمن بسیار عصبانی است و تمام تلاش خود را برای این که خروج به زعم خود آبرومندانه از این ماجرا و پرونده داشته باشد انجام می‌دهد، ضمن این که فشار‌ها در عرصه میدان، اقتصادی، حتی نارضایتی‌های اجتماعی هم بر او تحمیل شده، چگونه از این پرونده خارج خواهد شد؟

صدرالحسینی: مقامات مسئول در این رابطه با صراحت موضوع را گفتند که ما درب دیپلماسی را نبستیم. موضوع تفاهمنامه موجود؛ هنوز هم موجود است. شروط هفت‌گانه ما کاملاً روشن، شفاف و قابل اجراست و آمریکایی‌ها باید بدانند؛ بازگشت به دیپلماسی عادلانه و مقتدرانه از جانب جمهوری اسلامی، همان‌طور که وزیر امورخارجه گفتند، می‌تواند آمریکایی‌ها را در عرض هفت روز از شرایط کنونی خارج کند؛ البته به شرط‌ها و شروط‌ها و این شرط؛ آن شروط هفت‌گانه جمهوری اسلامی است که باید اجرا شود؛ بنابراین اعلام رسمی در بسته نشدن درب دیپلماسی وجود دارد، ولی در حال حاضر هیچ مذاکره‌ای وجود ندارد تا این که اقدامات عملی آمریکا بر اساس شروط و تفاهمنامه انجام شود.

سؤال:، اما دشمن بسیار عصبانی است و تمام تلاش خود را برای این که خروج به زعم خود آبرومندانه از این ماجرا و پرونده داشته باشد انجام می‌دهد، ضمن این که فشار‌ها در عرصه میدان، اقتصادی، حتی نارضایتی‌های اجتماعی هم بر او تحمیل شده، چگونه از این پرونده خارج خواهد شد؟

صدرالحسینی: مقامات مسئول در این رابطه با صراحت موضوع را گفتند که ما درب دیپلماسی را نبستیم. موضوع تفاهمنامه موجود؛ هنوز هم موجود است. شروط هفت‌گانه ما کاملاً روشن، شفاف و قابل اجراست و آمریکایی‌ها باید بدانند؛ بازگشت به دیپلماسی عادلانه و مقتدرانه از جانب جمهوری اسلامی، همان‌طور که وزیر امورخارجه گفتند، می‌تواند آمریکایی‌ها را در عرض هفت روز از شرایط کنونی خارج کند؛ البته به شرط‌ها و شروط‌ها و این شرط؛ آن شروط هفت‌گانه جمهوری اسلامی است که باید اجرا شود؛ بنابراین اعلام رسمی در بسته نشدن درب دیپلماسی وجود دارد، ولی در حال حاضر هیچ مذاکره‌ای وجود ندارد تا این که اقدامات عملی آمریکا بر اساس شروط و تفاهمنامه انجام شود.