معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان زندان‌های کشور در سفر به تبریز از طرح جدید زندان این شهر بازدید کرد و در جریان آخرین وضعیت اجرای این طرح قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،حیدر آسیابی رئیس سازمان زندان های کشور گفت:طرح زندان جدید تبریز در زمینی به مساحت ۹۱ هکتار و با زیربنای ۶۲ هزار مترمربع طراحی شده است که در مرحله نخست عملیات اجرایی ۱۲ هزار مترمربع آن آغاز شده و هم‌اکنون ۵۳ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

گفتنی است این طرح که عملیات اجرایی آن از فروردین سال ۱۳۹۹ در جاده باباباغی تبریز آغاز شده است با قول مساعد رئیس سازمان زندان‌های کشور تا یک سال آینده آماده بهره‌برداری خواهد شد.