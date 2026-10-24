امام جمعه کیش، گفت: حضرت فاطمه زهرا (س) الگوی بی بدیل ولایت مداری، عفت و کرامت است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، حجت الاسلام و المسلمین علیرضا بی نیاز در مراسم عزاداری شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) با تسلیت ایام فاطمیه، صدیقه کبری را الگوی بی‌بدیل ولایت‌مداری، عفت و کرامت دانست و بر ضرورت بهره‌گیری از آموزه‌های پایداری و استقامت مکتب فاطمی تأکید کرد.

او با اشاره به ابعاد شخصیتی حضرت فاطمه زهرا (س)، گفت: شخصیت حضرت فاطمه زهرا (س) اسوه و الگوی زنان و بانوان دنیاست.

امام جمعه کیش، خاطرنشان کرد: حضرت فاطمه زهرا (س)، ولایت مداری مومن و مدافع امام زمان خویش در برابر ظلم و ستیز بود و شایسته است ما آن حضرت را الگوی خود قرار دهیم.

حجت الاسلام و المسلمین علیرضا بی نیاز با تاکید بر شناخت شخصیت و جایگاه حضرت فاطمه زهرا (س)، گفت: آن بانوی بزرگوار همانند آفتاب درخشنده، طاهره و کوثر است.

مراسم ایام فاطمیه از ساعت ۲۱:۳۰ در مسجد فاطمه‌الزهرا (س)، واقع در ورودی درخت سبز کیش، برگزار می‌شود.