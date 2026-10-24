فرمانده انتظامی شهرستان بجنورد از وقوع درگیری مسلحانه در میدان خرمشهر این شهر خبر داد و گفت: در پی این حادثه، یک نفر مصدوم و به بیمارستان منتقل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، ‌سرهنگ محمد گل‌محمدزاده افزود: بر اساس بررسی‌های اولیه، این درگیری ناشی از اختلافات قبلی بوده که با حضور سریع مأموران انتظامی در محل، صحنه آرام و اوضاع تحت کنترل قرار گرفت.

وی اضافه کرد: فرد ضارب پس از وقوع درگیری از محل متواری شد، اما با تلاش مأموران کلانتری ۱۲، در کمتر از یک ساعت دستگیر شد.

فرمانده انتظامی شهرستان بجنورد افزود: تحقیقات تکمیلی پلیس برای بررسی ابعاد حادثه و روشن شدن جزئیات آن ادامه دارد.