سخنگوی سپاه پاسداران با انتشار تصویری افزایش قیمت نفت و نفتکش‌های سوخته را به رخ کشورهای حامی حمله علیه ایران کشید.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با انتشار تصویری افزایش قیمت نفت و نفتکش‌های سوخته را به رخ کشورهای حامی حمله علیه ایران کشید..

در این تصویر از شمارگان افزایش قیمت نفت برنت به بالاتر از ۱۱۶ دلار استفاده شده که در پس زمینه آن تصویر یک نفت‌کش سوخته در تنگه هرمز نمایان است.

در پی ادامه جنگ چند جانبه دشمن آمریکایی-صهیونیستی علیه ملت ایران، جمهوری اسلامی تنگه هرمز را به عنوان شریان اصلی انتقال انرژی جهان به صورت نیمه بسته و کاملا مدیریت کرده است.

این مدیریت به شیوه ای است که همه کشتی‌ها فقط با اجازه ایران حق گذر از تنگه هرمز را دارند و در صورت رعایت نکردن مقررات از سوی نیرو‌های مسلح کشورمان هدف قرار می‌گیرند.

در نتیجه این اتفاق دشمن آمریکایی-صهیونیستی برای مدیریت قیمت انرژی در جهان، مدعی موفقیت نشدن ایران در مدیریت تنگه است ولی نقشه‌های هوایی بین‌المللی نشان از مدیریت کامل کشورمان بر این تنگه راهبردی دارند.