همزمان با برداشت محصول، صادرات سیب مراغه به کشور‌های همسایه آغاز شده و روزانه نزدیک به ۱۰۰ تن سیب در قالب ۵ کامیون پس از تشریفات گمرکی و قرنطینه به خارج از کشور ارسال می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، هادی خرسندی مدیر جهاد کشاورزی مراغه گفت: روزانه نزدیک به ۱۰۰ تن سیب از این شهرستان به سه کشور همسایه صادر می‌شود.

خرسندی افزود:این میزان سیب در قالب ۵ کامیون پس از انجام تشریفات گمرکی و قرنطینه به خارج از کشور ارسال می‌شود.

وی اضافه کرد: سیب مراغه به خاطر ماندگاری بالا، کیفیت و بازار پسندی مشتریان زیادی در داخل و خارج از کشور دارد.

مدیر جهاد کشاورزی مراغه خاطرنشان کرد: توسعه و راه اندازی واحد‌های بسته بندی سیب دیگر عامل رونق صادرات سیب مراغه است.

خرسندی افزود: متوسط تولید سیب در باغ‌های مراغه ۲۷ تن در هکتار است و پیش بینی می‌شود امسال نزدیک به ۳۵۰ هزار تن محصول در این شهرستان برداشت شود.

وی گفت:سیب مراغه به خاطر کیفیت و ماندگاری بیشتر امسال از سوی وزرات جهاد کشاورزی به عنوان پایلوت زنجیره سیب در کشور معرفی شده است.

مدیر جهاد کشاورزی مراغه افزود:به خاطر دانش بالای باغداران متوسط تولید در بیشتر مناطق ۵۰ تا ۱۰۰ تن در هکتار است.

وی افزود: به منظور معرفی سیب مراغه نیمه دوم آبان جشنواره‌ای با حضور تولید کنندگان، تجار و فعالان این عرصه به شکرانه تولید محصول بیشتر و با کیفیت برگزار خواهد شد.

خرسندی با بیان اینکه ظرفیت سردخانه‌های مراغه برای نگهداری این محصول بیش از ۱۶۰ هزار تن است افزود: بخشی از این محصول همزمان با برداشت روانه سردخانه‌های تهران، کرج و اصفهان می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: بیشتر ارقام سیب مراغه از نوع گلدن دلیشز و رد دلیشز است که در بازار‌های عراق، افغانستان، پاکستان و ترکمنستان مشتریان بسیاری دارد.

گفتنی است شهرستان مراغه با داشتن ۲۶ هزار هکتار باغ قطب تولید میوه در آذربایجان شرقی است و سالانه حدود ۴۰۰ تا ۴۵۰ هزار تن انواع میوه در این شهرستان تولید می‌شود.

امسال میزان تولید سیب در آذربایجان شرقی حدود ۷۰۰ هزار تن پیش بینی شده که نیمی از این محصول سهم باغداران مراغه‌ای است.