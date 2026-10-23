رئیس سازمان زندان‌های کشور در سفر به آذربایجان شرقی با خانواده شهیدان نامی دیدار کرد. خانواده شهید نامی از شهدای جنگ رمضان هستند که ۷ نفر از این خانواده در حمله دشمن آمریکایی–صهیونیستی به مناطق مسکونی تبریز شهید شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، حیدر آسیابی رئیس سازمان زندان‌های کشور در سفر خود به آذربایجان شرقی به دیدار خانواده شهیدان نامی رفت و از روند اجرایی ساخت مجتمع تجاری برای حمایت از زندانیان استان بازدید کرد.

رئیس سازمان زندان‌های کشور در دیدار با خانواده شهیدان نامی گفت: شهدا افتخار ما و خانواده‌های خود هستند چرا که ما اقتدار کشور را مدیون شهدا و خانواده‌های آنان هستیم.

گفتنی است در این دیدار آسیابی از خانواده شهیدان نامی تقدیر کرد.

خانواده شهید نامی از شهدای جنگ رمضان هستند که ۷ نفر از این خانواده در حمله دشمن آمریکایی _صهیونی به مناطق مسکونی تبریز شهید شدند.