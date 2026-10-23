به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، بهرام سرمست در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان کلیبر با تاکید بر نقش تصمیمات این ستاد در حل مشکلات واحد‌های تولیدی اظهار کرد: تصمیمات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، راهگشا و موثر در رفع موانع پیش روی تولیدکنندگان است.

وی با اشاره به ضرورت توجه به مسائل و نیاز‌های شهرستان‌ها افزود: وظیفه داریم دغدغه‌های استان، به ویژه شهرستان کلیبر را در حوزه عمرانی و توسعه‌ای پیگیری و برای رفع آن‌ها اقدام کنیم.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی کلیبر در حوزه‌های معدن و گردشگری خاطرنشان کرد: این شهرستان از ظرفیت‌های بالایی در بخش‌های معدنی و گردشگری برخوردار است و تلاش می‌کنیم زمینه توسعه متوازن و بهره گیری از این ظرفیت‌ها را فراهم کنیم.

گفتنی است در این جلسه پرونده ۱۲ واحد تولیدی و صنعتی شهرستان کلیبر در حوزه‌های بانکی، انرژی و تسهیلات بررسی شد و تصمیمات لازم برای رفع موانع و تسهیل فعالیت این واحد‌ها به تصویب رسید.