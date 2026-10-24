ملت مبعوث در میادین شهر‌های سراسر کشور ۲۳۷ شب است که برای حمایت از انقلاب خود تجمع می‌کنند انقلابی که توطئه گران امده بودند تا با اهرم حملات گسترده نظامی، ترور مسئولان و فشار همه جانبه اقتصادی کار آن را سه روزه تمام کنند حالا بعد از ۲۳۷ روز بومبرنگ توطئه گران به سمت خودشان بازگشته است انتفاضه‌ای که قرار بود در ایران برپا شود حالا در اروپا برپا است.

اروپایی‌ها که در جنگ تحمیلی علیه ایران همراه آمریکا و رژیم صهیونیستی بودند حالا آنچه کاشته‌اند درو می‌کنند کسی که باد بکارد طوفان درو می‌کند و در این میان آمریکا و رژیم صهیونیستی همچنان بر اتش جنگ می‌دمند.