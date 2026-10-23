روابط عمومی نیروی دریایی سپاه اعلام کرد: دو سوپرنفتکش متخلف پس از برخورد با مین، منفجر شدند و خدمه هم آن را در ساحل جنوبی تنگه هرمز رها کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بنا بر اعلام روابط عمومی نیروی دریایی سپاه، از ابتدای امروز دو سوپر نفتکش متخلف که تلاش کردند از مسیر غیر مجاز و جنوبی تنگه هرمز عبور کنند با برخورد به مین دریایی، موتورخانه آنها پس از انفجار و آتش سوزی شدید از کار افتاده و در جای خود متوقف شدند.

به گفته نیروی دریایی سپاه، این نفتکش‌ها در مجموع بیش از ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه نفت خام حمل می‌کردند که پس از اصابت به مین دریایی در ساحل جنوبی تنگه هرمز رها شده و خدمه کشتی آن را ترک کرده‌اند.