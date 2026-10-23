استاندار آذربایجان شرقی با حضور در منزل خانواده‌های معظم شهیدان ولی فلاحی و افسر نوری با آنان دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،بهرام سرمست در دیدار با خانواده شهدای کلیبر ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام از صبر، ایثار و فداکاری خانواده‌های معظم شهدا تجلیل کرد و بر ضرورت پاسداشت آرمان‌های شهدا و تداوم راه پرافتخار آنان تاکید داشت.

وی دیدار با خانواده شهدا را فرصتی برای تجدید عهد با آرمان‌های والای شهیدان و قدردانی از ایثارگری‌هایی دانست که امنیت، آرامش و سربلندی کشور مرهون آن است.

استاندار آذربایجان شرقی همچنین با تاکید بر جایگاه ارزشمند خانواده‌های شهدا در جامعه، تکریم این خانواده‌ها و رسیدگی به مسائل و مطالبات آنان را از وظایف مهم مسئولان برشمرد.

این دیدار‌ها در پایان برنامه‌های سفر شهرستانی استاندار آذربایجان شرقی به کلیبر انجام شد.