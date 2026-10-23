وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد: اعتبار همه پروانه‌های اشتغال به کار اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول را به‌صورت خودکار تا پایان آبان‌ماه سال آینده تمدید می کند.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، اعتبار پروانه‌های اشتغال به کار اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که از ابتدای سال ۱۴۰۵ منقضی شده یا تا سی‌ام آبان‌ماه به پایان می‌رسد، به‌صورت خودکار تمدید شد.

این تصمیم با پیگیری‌های سازمان نظام مهندسی و هماهنگی معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی اجرایی شده است و نیازی به حضور حضوری اعضا برای این مرحله نیست.

در این بازه زمانی، امکان اعمال تغییرات در پروانه‌ها وجود ندارد و به مهندسانی که فرایند تمدید را پیش‌تر آغاز کرده‌اند توصیه می‌شود برای تکمیل پرونده خود اقدام کنند.

همچنین با راه‌اندازی سامانه پاسخگویی «سپامک» در پیام‌رسان بله، بررسی و حل مسائل مربوط به ارتقا و تغییر پروانه‌ها در دستور کار قرار گرفته است.

به گفته مسئولان، نتایج و تصمیمات آتی این حوزه متعاقباً به اطلاع جامعه مهندسی خواهد رسید.