پخش زنده
امروز: -
وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد: اعتبار همه پروانههای اشتغال به کار اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول را بهصورت خودکار تا پایان آبانماه سال آینده تمدید می کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، اعتبار پروانههای اشتغال به کار اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که از ابتدای سال ۱۴۰۵ منقضی شده یا تا سیام آبانماه به پایان میرسد، بهصورت خودکار تمدید شد.
این تصمیم با پیگیریهای سازمان نظام مهندسی و هماهنگی معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی اجرایی شده است و نیازی به حضور حضوری اعضا برای این مرحله نیست.
در این بازه زمانی، امکان اعمال تغییرات در پروانهها وجود ندارد و به مهندسانی که فرایند تمدید را پیشتر آغاز کردهاند توصیه میشود برای تکمیل پرونده خود اقدام کنند.
همچنین با راهاندازی سامانه پاسخگویی «سپامک» در پیامرسان بله، بررسی و حل مسائل مربوط به ارتقا و تغییر پروانهها در دستور کار قرار گرفته است.
به گفته مسئولان، نتایج و تصمیمات آتی این حوزه متعاقباً به اطلاع جامعه مهندسی خواهد رسید.